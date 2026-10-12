Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy lunes 12 de octubre.
El sorteo número 13056 de la quiniela turista se realizó el lunes 12 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 8644, que se interpreta como "A primera (La Cárcel)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13056 de la quiniela turista se llevó a cabo el lunes 12 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 8644, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cárcel).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8644
2° 4364
3° 1355
4° 9707
5° 2290
6° 3388
7° 7248
8° 5844
9° 5276
10° 6515
11° 5144
12° 4842
13° 5258
14° 9229
15° 4185
16° 1683
17° 1349
18° 9627
19° 8150
20° 5674
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13056 de la quiniela turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 12 de octubre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 8644.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (La Cárcel)".
¿Cuáles son los otros números ganadores?
Los números del 2° al 20° son 4364, 1355, 9707, 2290, 3388, 7248, 5844, 5276, 6515, 5144, 4842, 5258, 9229, 4185, 1683, 1349, 9627, 8150, 5674.