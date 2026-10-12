Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy lunes 12 de octubre.

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El número de sorteo 13056 de la quiniela turista se llevó a cabo el lunes 12 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 8644, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cárcel).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8644

2° 4364

3° 1355

4° 9707

5° 2290

6° 3388

7° 7248

8° 5844

9° 5276

10° 6515

11° 5144

12° 4842

13° 5258

14° 9229

15° 4185

16° 1683

17° 1349

18° 9627

19° 8150

20° 5674