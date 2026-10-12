Qué dijo Prunotto sobre los acampes y pintadas por el Encuentro Plurinacional de Mujeres en Córdoba

El 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades volvió a transformar el mapa urbano e institucional de Córdoba. Mientras miles de participantes marchaban y debatían en talleres, el impacto en la vía pública —con acampes en plazas emblemáticas y pintadas en frentes históricos— causó polémica.

En diálogo con Cadena 3, la vicegobernadora Myrian Prunotto salió al cruce de las críticas y defendió el esquema de contención desplegado por la Provincia y el Municipio.

El derecho a la protesta y el orden urbano

Generó cuestionamiento el uso de espacios públicos como la Plaza de la Intendencia, el Paseo Sobremonte y el Parque Sarmiento para acampar, así como los daños edilicios en el Teatro San Martín y la Recova.

Prunotto remarcó la complejidad de gestionar un evento masivo sin una conducción unificada: “Son más de 300 organizaciones totalmente autónomas. No hay nadie que conduzca... No van de acuerdo a las reglas que nosotros ponemos.”

La funcionaria explicó que, durante casi cuatro meses, las autoridades mantuvieron reuniones previas para encauzar el flujo de manifestantes y evitar el colapso total de la zona céntrica durante un fin de semana largo con afluencia turística.

“Ojalá esto hubiese salido perfecto como todos hubiésemos querido, pero no tenés con quién hablar porque son 300 organizaciones y cada una tiene su actividad”, apuntó.

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Logística estatal, escuelas habilitadas y el fantasma del descontrol

Frente al señalamiento de que permitir acampes en plazas no resulta digno ni para los vecinos ni para las propias manifestantes, Prunotto enfatizó las alternativas que la Provincia puso a disposición, incluyendo el uso de establecimientos educativos equipados.

Alojamiento escolar: “Más de 30.000 mujeres se alojaron en escuelas. Para nosotros era mejor porque nuestras escuelas tienen baños, duchas y la cocina del PAICOR.”

Infraestructura sanitaria: A pesar de las críticas sobre la falta de baños fijos en plazas, la vicegobernadora subrayó que se instalaron “más de 300 baños químicos” para contener la concentración en puntos clave.

Corredor sanitario e itinerario: Se negoció el traslado del escenario principal hacia la Ciudad Universitaria para evitar el bloqueo permanente de arterias neurálgicas como el Patio Olmos y resguardar el corredor sanitario.

Aun así, la vicegobernadora admitió la limitación real de la fuerza pública frente a expresiones de protesta de esta magnitud:

“Si nosotros decimos de hacer una requisa a ver si entran con aerosol, la batalla campal que sería. Tenemos que tratar de tener el diálogo”, argumentó

El fantasma de la prevención y la mirada hacia el futuro

El debate sumó un ingrediente adicional de inquietud: la capacidad de respuesta del Estado provincial ante próximos eventos multitudinarios, como la eventual visita papal. Ante este punto, Prunotto marcó una clara distinción analítica entre la logística de un evento institucionalizado y una manifestación autónoma.

“Ahí sí la organización está a cargo nuestro. Nosotros somos los que podemos poner las reglas y decir por dónde va a ir el Papa. Eso está organizado de otra manera porque ahí sí hay potestad nuestra”, dijo.

La Mesa de Café.