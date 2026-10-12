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Le tiraron una molotov en su barbería: "Me dijeron que me vaya porque me iban a pegar un escopetazo"

El ataque ocurrió durante la noche del domingo en Bolivia al 1237 bis, en Rosario. El barbero contó a Cadena 3 Rosario que persiguió a tres sospechosos y reconoció a uno como cliente del negocio.

12/10/2026 | 11:01Redacción Cadena 3 Rosario

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Barbería ubicada en Bolivia 1237 bis.

FOTO: Barbería ubicada en Bolivia 1237 bis.

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Un ataque incendiario afectó una barbería ubicada en Bolivia al 1237 bis durante la noche del domingo. Isaías, su dueño, contó que vecinos lo alertaron del fuego y que persiguió a tres hombres que escapaban del lugar. Según relató, uno de ellos era cliente del negocio.

“Anoche me tiraron una bomba molotov tipo 11 de la noche”, contó Isaías. El hombre explicó que había regresado de una capacitación profesional, les había preparado la cena a sus hijos y se había acostado cuando los vecinos comenzaron a gritarle que su barbería se estaba prendiendo fuego. Al salir, encontró a personas del barrio intentando apagar las llamas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El barbero aseguró que vio a tres hombres escapar y decidió seguirlos. Según su relato, los sospechosos se separaron a pocas cuadras y él persiguió a uno, a quien reconoció como cliente. Cuando llegó hasta una vivienda en la que ingresó el joven, varios familiares lo enfrentaron y lo amenazaron. “Me dijeron: ‘Gordo, andate de acá porque te vamos a pegar un escopetazo en la pierna’”, recordó.

Sobre los motivos del ataque, Isaías dijo que desconoce qué pudo haberlo provocado y sostuvo que mantiene una buena relación con los vecinos. También explicó que ofrece promociones para la comunidad, como cortes gratuitos para jubilados los lunes y precios especiales los martes. El incendio afectó la entrada de su casa, la vidriera del comercio y las cortinas del interior, que se prendieron fuego tras la explosión. “No sé por qué la maldad de hacer esto”, lamentó.

Tras el episodio, la Policía realizó un patrullaje por la zona con las características aportadas por el comerciante y aprehendió a dos jóvenes de 18 años. Los identificados fueron trasladados a la Comisaría 12ª, mientras que se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI) para continuar con las actuaciones.

Informe de Fernando Carrafiello.

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