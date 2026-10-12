Creciendo en La Cumbre: la ONG que abre oportunidades más allá de la escuela

FOTO: Un lugar donde los libros y las tareas conviven con los deportes.

FOTO: Un lugar donde los libros y las tareas conviven con los deportes.

FOTO: Un lugar donde los libros y las tareas conviven con los deportes.

FOTO: Un lugar donde los libros y las tareas conviven con los deportes.

FOTO: Un lugar donde los libros y las tareas conviven con los deportes.

Para muchos chicos, el aprendizaje no termina cuando suena el timbre de salida de la escuela. En La Cumbre, una localidad del Valle de Punilla, existe un espacio donde pueden seguir aprendiendo, compartir experiencias y descubrir nuevas oportunidades. Un lugar donde los libros y las tareas conviven con los deportes, los talleres y el acompañamiento de personas comprometidas con su futuro.

Se trata de Creciendo en La Cumbre, una asociación civil que desde el año 2000 trabaja con niños, niñas y adolescentes de sectores vulnerables, ofreciéndoles herramientas educativas y un espacio de contención que busca fortalecer tanto su desarrollo personal como sus vínculos familiares.

En una nueva edición de Comprometidos en Cadena, Flavia Dellamaggiore conversó con Susana Welch, secretaria de la Comisión Directiva de la organización, para conocer el trabajo que realizan, las oportunidades que generan y los desafíos que enfrentan para continuar acompañando a las familias de la comunidad.

Un espacio para aprender, jugar y descubrir

La propuesta de Creciendo en La Cumbre funciona a contraturno escolar. Allí, los chicos encuentran docentes que los ayudan con sus tareas y los acompañan en sus procesos de aprendizaje, pero también pueden participar de talleres de cocina, computación e inglés, además de actividades deportivas y natación.

El trabajo se complementa con un equipo de profesionales integrado por psicopedagogos, psicólogos y trabajadores sociales, que brindan acompañamiento y contención ante las distintas necesidades de los niños y adolescentes.

La intención es que cada chico pueda encontrar un lugar donde sentirse escuchado, desarrollar sus capacidades y acceder a experiencias que amplíen sus posibilidades.

Además, cuando llega el verano y las escuelas cierran sus puertas, la asociación continúa funcionando. A través de campamentos y salidas recreativas, ofrece oportunidades para que los participantes conozcan nuevos lugares y compartan experiencias fuera de su entorno cotidiano.

Más de 25 años de trabajo junto a las familias

Desde su creación, la institución fue construyendo una red de colaboración que permite sostener sus actividades educativas y sociales. Actualmente cuenta con un equipo técnico y docente de 20 personas, además de integrantes de su Comisión Directiva y voluntarios.

Su trabajo también incluye iniciativas vinculadas con la alimentación y el acompañamiento familiar. Entre ellas se destaca el proyecto nutricional NUTPRO, que contempla la entrega de viandas de almuerzo o cena para entre 25 y 30 familias, junto con propuestas de desayunos y meriendas saludables.

Estas acciones forman parte de una mirada integral que entiende que acompañar la educación de un chico también implica prestar atención a su bienestar y al contexto en el que crece.

El desafío de seguir creciendo

Sostener esta tarea requiere recursos y el compromiso de personas dispuestas a colaborar. Por eso, uno de los principales objetivos actuales de la asociación es incorporar nuevos socios y padrinos que contribuyan al funcionamiento de sus programas durante todo el año.

“Necesitamos con urgencia muchos socios para que nos apoyen con todo esto que se le brinda a los niños y adolescentes”, explicó Susana Welch durante su participación en Comprometidos en Cadena.

La organización impulsa la campaña “Hacete amigo de Creciendo”, una iniciativa que busca generar aportes mensuales para garantizar la continuidad de los talleres, las actividades educativas y las propuestas recreativas.

Cómo colaborar con Creciendo en La Cumbre

Quienes quieran conocer más sobre la asociación o sumarse como socios y padrinos pueden comunicarse a través de sus canales oficiales:

Instagram: @creciendo_la_cumbre

Página web: creciendoenlacumbre.org.ar

Teléfono de contacto: 3548 568559

Después de más de dos décadas de trabajo, Creciendo en La Cumbre continúa demostrando que acompañar a un chico va mucho más allá de ayudarlo con una tarea escolar. También significa ofrecerle un lugar donde descubrir sus capacidades, construir vínculos y encontrar nuevas oportunidades para su futuro.