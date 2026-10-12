Comienza la segunda fecha de la Champions League con nueve emocionantes partidos

Buenos Aires, 12 octubre (NA) -- La segunda fecha de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, se pondrá en marcha este martes en una jornada que contará con nueve partidos.

La actividad iniciará con los primeros dos partidos que están programados para las 13:45. En uno de ellos, el Sabah de Azerbaiyán recibirá al Slavia Praga de República Checa, mientras que en el otro se enfrentarán en Francia el Lens contra el Sporting Lisboa de Portugal.

Más tarde, a las 16, se llevarán a cabo en simultáneo los otros siete partidos de esta jornada. Entre los más destacados está el encuentro entre el Atlético de Madrid de España, que cuenta con Diego Simeone como director técnico y que tiene a varios jugadores argentinos, y el Manchester United de Inglaterra.

Además, el Inter de Italia, que tiene como capitán al delantero argentino Lautaro Martínez, recibirá al Brujas de Bélgica.

En lo que respecta a los principales candidatos, se destacan los encuentros del Bayern Múnich de Alemania, el Barcelona de España y el Arsenal de Inglaterra, que se jugarán contra el Viking de Noruega, el Galatasaray de Turquía y el Lille de Francia, respectivamente.