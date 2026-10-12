El cierre de las ceremonias de premiación se hará el jueves en el teatro Politeama

El jueves próximo a las 19 se hará el acto de premiación de las categorías Radioteatro y Grupos Corales de la tercera edición de Sueños de Radio en el teatro Politeama, en plena calle Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires.

Los jurados de esas divisiones fueron presididos por el cineasta Juan José Campanella y el director de orquestas Sergio Feferovich, respectivamente.

Tal como informamos, los finalistas de la categoría Radioteatro son los siguientes:

• Escuela de Arte Nº 759 Florencio Molina Campos / “Historias en el aire” / Trelew (Chubut)

• Escuela de Educación Técnica Nº 638 Margarita Mazza de Carlés / “Sintonía ficción” / Rosario (Santa Fe)

• Colegio Agrotécnico Nº 3 República de Venezuela / “La butaca imaginaria” / Herrera (Santiago del Estero)

En tanto, los finalistas de Grupos Corales son:

• Escuela del Magisterio / “Creciendo con vos” / Mendoza (Mendoza)

• Instituto Superior de Educación Artística Musical Domingo Zipoli / “Lo que queda de una canción” / Córdoba (Córdoba)

Durante el evento se entregará una distinción a la Escuela Especial de Asís, de la ciudad bonaerense de Berazategui, que participó en la categoría Periodismo. El guion que usaron los estudiantes es una verdadera maravilla, desarrollado en base a pictogramas de colores para que pudieran ir entendiendo lo que debían comunicar.

Tras el cierre de los actos de anuncio de los ganadores, Cadena 3 desarrollará una gira en noviembre por todo el país a efectos de entregar los equipos de radios digitales para los colegios secundarios que se adjudicaron las categorías.

Hasta ahora, ese viaje llevará al equipo de Sueños de Radio a San Lorenzo (Santa Fe), San Francisco (Córdoba) y Herrera (Santiago del Estero), restando conocer cuáles serán los colegios ganadores de Radioteatro y Grupos Corales.

Paralelamente, la empresa Cruci hará lo propio para entregar las plazas de calistenia a los establecimientos educativos ganadores de las cinco categorías.

Cadena 3 ya está preparando la cuarta edición de Sueños de Radio, que se lanzará en marzo de 2027.

Sugerimos a los docentes de todos los colegios secundarios del país estar atentos para comenzar a tiempo las participaciones de sus equipos.

El más federal del país

Desde 2024, Sueños de Radio se ha consolidado como una experiencia educativa y comunicacional que conecta a estudiantes de distintos puntos de Argentina a través de la producción radiofónica. El concurso promueve habilidades vinculadas a la expresión oral, la escritura, la investigación y el trabajo colaborativo dentro del aula.

Este año, el programa educativo propuso cinco categorías: Periodismo; Radioteatro; Folklore y músicas regionales; Bandas de garaje: rock y pop, y Grupos corales.

En 2026, el programa educativo cambió totalmente de escala porque Cadena 3 Argentina decidió eliminar el límite poblacional de las convocatorias anteriores. En esta edición pudieron participar todas las escuelas secundarias del país, públicas y privadas, sin importar el tamaño de las localidades y ciudades donde están instaladas.

Como en las ediciones anteriores, los colegios ganadores se adjudican equipos digitales de radio completos: consola, micrófonos, auriculares y procesadores. También –por primera vez- reciben plazas de calistenia y viajes especiales para las ceremonias de reconocimiento.

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, un amigo de la casa, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.

Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.

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