Guardar los huevos en la puerta de la heladera es un mito: dónde deben ubicarse según un experto

A pesar de que la mayoría de los electrodomésticos incluyen estantes especiales para almacenar huevos en la puerta, los expertos advierten que se trata de un mito y un hábito de conservación equivocado.

El ingeniero en tecnología de los alimentos Tomás Gil explicó en diálogo con Cadena 3 que la puerta es la zona con mayor fluctuación térmica y movimiento de la heladera, lo que acelera el deterioro del producto y puede fracturar su cáscara.

"La mejor forma de conservarlos es dentro de la heladera, pero sacándolos del maple e ingresándolos en un recipiente apto para alimentos sobre el cajón de las frutas y verduras", detalló Gil.

Según el divulgador científico, la puerta debe reservarse para productos que no requieran frío estricto, como aderezos, bebidas o mermeladas.

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Durante la entrevista, el especialista desmitificó también otras creencias populares sobre la seguridad alimentaria en los hogares:

Arroz cocido y bacterias: desmintió que el arroz sobrante sea peligroso por sí solo, pero advirtió que no debe permanecer más de dos horas a temperatura ambiente. La bacteria Bacillus cereus puede multiplicarse y generar toxinas; por ello, debe enfriarse rápidamente y consumirse en un plazo máximo de dos a tres días.

Hongos en el queso: ante la aparición incipiente de moho en quesos de pasta dura, Gil aclaró que es seguro cortar la zona afectada con unos centímetros extra de margen para evitar la propagación de micotoxinas.

Descongelar carnes: calificó como mito de seguridad la práctica de descongelar carne bajo el chorro de agua o a temperatura ambiente en la mesada, ya que incrementa el riesgo de contaminación cruzada. La alternativa correcta es bajarla con antelación a la parte inferior de la heladera o utilizar la función del microondas inmediatamente antes de su cocción.

Reutilización de plásticos: recordó que las botellas de agua descartables no están diseñadas para usos sucesivos debido a la degradación del material y la liberación de microplásticos, sugiriendo utilizar solo recipientes rotulados con el pictograma de copa y tenedor.