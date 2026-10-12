Fitbit Edge: el nuevo smartwatch de Google que combina estilo y funcionalidad
Google lanzó el Fitbit Edge, un smartwatch que se posiciona entre el Fitbit Air y el Pixel Watch, con un precio de $179.99 y una pantalla OLED.
FOTO: Fitbit Edge: el nuevo smartwatch de Google
Google presentó el Fitbit Edge, su nuevo smartwatch, que se sitúa entre el Fitbit Air y el Pixel Watch. Este dispositivo, que tiene un precio de $179.99, destaca por su diseño elegante y una pantalla OLED, ideal para consultar notificaciones, direcciones y más.
El Fitbit Edge combina la banda delgada del Fitbit Air con un display OLED, permitiendo a los usuarios interactuar de manera más efectiva con las aplicaciones del dispositivo. Además, es compatible con Google Health Coach, que requiere una suscripción a Google Health Premium. Esta herramienta utiliza información sobre la salud y el estado físico del usuario para crear rutinas personalizadas y adaptarlas a su agenda.
Entre sus características más destacadas, el nuevo smartwatch incluye la función Health Guardian, que monitorea cambios significativos en las mediciones de salud a lo largo del tiempo, como la presión arterial y la resistencia a la insulina. Estos avances fueron anunciados en el lanzamiento del Pixel Watch 5 en agosto.
El Fitbit Edge puede reconocer y registrar automáticamente hasta 100 actividades, incluyendo carreras, paseos en bicicleta y caminatas. Google afirma que utiliza el contexto del movimiento del usuario para identificar la actividad y añadirla a sus metas semanales. Además, admite más de 50 modos de ejercicio y ofrece recordatorios en pantalla durante los entrenamientos.
La precisión del GPS incorporado es un 40% más exacta que la de la generación anterior, facilitando así el seguimiento de carreras al aire libre. Además, la detección de etapas del sueño ha mejorado en un 15%, lo que permite ofrecer resúmenes y consejos de sueño más precisos.
La batería del Fitbit Edge tiene una duración de hasta siete días con una sola carga, y el dispositivo es resistente al agua hasta 50 metros.
Los usuarios pueden preordenar el Fitbit Edge a través de la Google Store, con disponibilidad en tiendas a partir del 27 de octubre. Las opciones de color incluyen Obsidian, Fog, Olive y Canyon, y también se lanzará una edición especial de Stephen Curry a un precio de $219.99.
Lectura rápida
¿Qué es el Fitbit Edge?
Es el nuevo smartwatch de Google, ubicado entre el Fitbit Air y el Pixel Watch.
¿Cuánto cuesta?
Su precio es de $179.99.
¿Cuáles son sus características principales?
Incluye pantalla OLED, GPS mejorado, y funciones de salud como el Health Guardian.
¿Cuándo estará disponible?
Se podrá preordenar desde el 27 de octubre.
¿Qué colores estarán disponibles?
Obsidian, Fog, Olive, Canyon y una edición especial de Stephen Curry.