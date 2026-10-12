FOTO: El juicio por la desaparición de Loan se reanuda: Ramón Dupuy testificará esta semana

Buenos Aires, 12 de octubre (NA) -- El juicio relacionado con la desaparición de Loan Danilo Peña, que tuvo lugar el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes, se reanuda este martes con la declaración de seis testigos. El jueves, será el momento de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, un niño asesinado por su madre y su pareja.

Dupuy ofrecerá su testimonio a través de videoconferencia, y se espera que confirme que las diez personas que están procesadas junto a los acusados por la desaparición de Loan no pertenecían a la Fundación Dupuy. Además, se aclarará que su llegada a la provincia fue por su propia decisión y sin el respaldo de la ONG.

Fuentes del ámbito judicial indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que esta será la última ocasión en que se llevarán a cabo tres audiencias semanales, ya que posteriormente se reducirán a dos, al menos hasta el 1 de diciembre.

La modificación fue anunciada por los magistrados del tribunal al concluir la audiencia del pasado jueves, donde también se detalló el cronograma de los próximos testigos.

Este ajuste coincide con la inminente jubilación del presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni, cuya renuncia será efectiva el 1 de diciembre.

Después de su salida, la continuidad del juicio y la posibilidad de recuperar una tercera audiencia semanal dependerá de la nueva composición del cuerpo judicial.

Ceroleni preside el tribunal junto a los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de General Roca, Río Negro.

Tras su jubilación, se prevé que Enrique Bosch, magistrado del Tribunal Oral Federal de Resistencia, se incorpore para asegurar la continuidad del juicio.

Este martes, a partir de las 8:30, declararán Raúl Anselmo Chamorro, Agustina Abigail Chamorro, Ramón Ignacio Robledo, Argentina Maldonado, Mariana Tatiana Galarza y Carlota Eugenia Moreira.

El miércoles, en el mismo horario, será el turno de María del Carmen Núñez, María Custillo, Guillermo José Vaccaro, María Agustina Zubiria (subinspectora de la Policía Federal Argentina), Elia D´Andrea (sargento primero coordinador de SIFEBU) y Agustín Ibarra.

El jueves, también a las 8:30, declararán Ramón Dupuy y Betiana Soledad Caballero.