Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 12 de octubre

Este lunes 12 de octubre, el panorama del dólar en Argentina muestra diversas cotizaciones que influyen en la economía cotidiana de millones. En el mercado oficial, el dólar se compra a 1.485 y se vende a 1.535. Por otro lado, el dólar blue se encuentra en un nivel superior, con un valor de compra de 1.520 y de venta de 1.540. La diferencia en precios entre ambas modalidades refleja la disparidad existente en la oferta y demanda de divisas.

Adicionalmente, la cotización del dólar mayorista es de 1.508 para la compra y 1.517 para la venta. Este tipo de cambio es crucial para empresas que operan con volúmenes grandes y que deben ajustar sus precios en función de la variación en la cotización oficial.

Por otro lado, el dólar contado con liquidación, una alternativa usada por los inversores para operar dólares desde el exterior, presenta un precio de compra de 1.605,5 y de venta de 1.606,6. Esta modalidad es especialmente utilizada por aquellos que buscan obtener ganancias en un mercado más favorable. En cuanto al dólar cripto, este se cotiza a 1.600,75 para la compra y 1.604,39 para la venta, una opción que ha ganado relevancia en los últimos años debido a la creciente digitalización de las finanzas.

El impacto de estas diferencias es evidente en la vida diaria. Los precios en supermercados y comercios del país suelen estar relacionados con el tipo de cambio. Así, cuando la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue se amplía, también lo hacen los precios en las góndolas, provocando una preocupación entre los consumidores. Además, el uso de dólares para realizar compras en el exterior a través de tarjeta trae consigo un costo adicional, ya que el dólar tarjeta se encuentra en 1.930,5 para la compra y 1.995,5 para la venta.

Entre los factores que afectan la cotización del dólar, se encuentran la inflación, inestabilidad política y expectativas económicas. La situación internacional también juega un rol importante: decisiones de las grandes potencias financieras y tensiones comerciales pueden influir en la confianza de los inversores argentinos, generando movimientos adicionales en el mercado cambiario.

En resumen, el dólar sigue siendo un tema de vital importancia para los argentinos, con diferentes tipos de cotizaciones que afectan directamente el poder adquisitivo y la capacidad de ahorro de la población.