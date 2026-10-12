Encuesta revela la posición de Javier Milei entre presidentes de América Latina

FOTO: El presidente Javier Milei y su ubicación en el ranking de mandatarios de América Latina

Buenos Aires, 12 de octubre (NA) -- El presidente Javier Milei se sitúa en el puesto 14 de 18 mandatarios en la última encuesta de imagen pública de CB Global Data, realizada entre el 5 y el 8 de octubre. Este relevamiento, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, indica que Milei forma parte del grupo de seis presidentes con menor imagen positiva en la región.

Según el informe, Claudia Sheinbaum, de México, lidera el ranking con un 69,3% de imagen positiva, seguida por Nayib Bukele, de El Salvador, con un 68,3%, y Luis Abinader, de República Dominicana, que alcanzó el 51,9%.

La encuesta incluyó a 18 países latinoamericanos, con muestras de entre 1.959 y 3.911 personas mayores de 18 años, y márgenes de error que varían entre 1,6 y 2,2 puntos porcentuales. En el caso de Argentina, se realizaron 3.089 entrevistas con un margen de error de 1,8 puntos y un nivel de confianza del 95%.

La posición de Milei lo ubica por debajo de otros mandatarios sudamericanos, como Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Santiago Peña de Paraguay, Rodrigo Paz de Bolivia y José Antonio Kast de Chile. Además, se encuentra por encima de Daniel Ortega de Nicaragua, Yamandú Orsi de Uruguay, Delcy Rodríguez de Venezuela y Bernardo Arévalo de Guatemala.

En la tabla, Milei obtuvo un 36,1% de aprobación, un ligero aumento respecto al 35,5% de septiembre. En el fondo de la lista se encuentra Bernardo Arévalo con un 31%, seguido por Delcy Rodríguez con un 32,3%, Yamandú Orsi con 35,2% y Daniel Ortega con 35,7%.

El informe también destaca que José Raúl Mulino, presidente de Panamá, experimentó el mayor crecimiento en su imagen pública, con un aumento de 4,4 puntos porcentuales, mientras que Keiko Fujimori de Perú sufrió la mayor caída, de 6,1 puntos.

La metodología empleada por CB Global Data para esta investigación fue la recolección digital conocida como CB CAWI Research, que utiliza muestras estratificadas por distritos, género, nivel socioeconómico, edad y ubicación geográfica.