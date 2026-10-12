El FBI registra la casa de la congresista Ilhan Omar en el marco de una investigación federal

Buenos Aires, 12 octubre (NA) — Este lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que agentes del HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional) llevaron a cabo una orden de registro en el domicilio de la diputada demócrata Ilhan Omar. Sin embargo, no se brindaron más detalles sobre la operación.

La orden de registro, autorizada por un juez, fue obtenida en el área de Washington, D.C., según confirmó el Departamento de Justicia a The Associated Press. Aún no se han revelado más pormenores sobre la investigación y su enfoque, aunque se sabe que el vicepresidente JD Vance había anticipado en mayo que la administración Trump investigaría a Omar por acusaciones de fraude migratorio, las cuales ella ha negado.

"Esta acción policial forma parte de una investigación penal federal en curso", indicó el departamento, según pudo establecer la Agencia Noticias Argentinas.

Ilhan Omar, quien es de origen somalí, llegó a Estados Unidos cuando era niña. La documentación de inmigración fue cumplimentada por su difunto padre en ese entonces. Esta situación ha generado un amplio debate en el ámbito político y mediático, especialmente en un contexto donde las acusaciones de fraude migratorio han sido recurrentes en el discurso político.