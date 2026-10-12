Córdoba reúne a fabricantes de helado de todo el mundo en un encuentro de sabores y novedades

Córdoba es sede de un encuentro internacional de fabricantes de helado que reúne a alrededor de 100 productores de distintos países, con degustaciones, novedades y presentaciones de productos innovadores.

La reunión es organizada por el Consorcio Internacional del Helado, integrado por empresas de más de 11 países, y se realiza una vez al año en distintas sedes. En esta edición, Grido es la anfitriona de representantes de Australia, Bolivia, Guatemala, España, Croacia, Italia, Noruega, Suecia y Emiratos Árabes Unidos, entre otros países.

El objetivo es intercambiar experiencias, debatir sobre el presente y el futuro de la industria y conocer las propuestas de proveedores de ingredientes, productos y maquinarias que buscan mejorar la calidad y el posicionamiento del helado.

Uno de los momentos centrales del encuentro son las degustaciones, en las que cada empresa presenta sus innovaciones. Entre las propuestas hay sabores tradicionales reinterpretados, combinaciones originales y alternativas que buscan sorprender a los consumidores.

Helado de canela y un sándwich de cheesecake

Juan Pablo, representante de Bolivia, contó a Cadena 3 que su empresa llevó una propuesta basada en uno de los sabores más tradicionales de su país: la canela.

“El helado boliviano tiene alma. Trajimos un helado que presentamos más como un método novedoso por la forma en que un helado tan tradicional para los bolivianos, como el de canela, lo convertimos en muy comercial, combinando sabores, pero manteniendo la esencia del helado de canela, que muchos recuerdan desde su niñez”, explicó.

El productor destacó que el helado de canela es uno de los más populares en Bolivia y mencionó también los sabores tropicales, como el maracuyá, y las variedades de crema. “Generalmente recuerdan a tu niñez”, señaló sobre el vínculo entre estos productos y la memoria de los consumidores.

Desde España, una empresa presentó un sándwich helado inspirado en el cheesecake, con salsa de frutos del bosque y una galleta tradicional.

“Replicamos un sándwich de cheesecake, con salsa de frutos del bosque, en una galleta tradicional, que tiene un toque especial. Replica comer un cheesecake en un helado. Es un producto refrescante y estamos contentos”, explicaron a Cadena 3 desde la compañía. La propuesta tuvo una buena aceptación entre los participantes.

Minions, helado picante y opciones sin azúcar agregada

Las degustaciones también incluyeron propuestas llamativas de otros países. La empresa guatemalteca Sarita presentó un helado de banana con forma de un Minion, mientras que una compañía canadiense llevó una variedad de helado picante.

Por su parte, Grido mostró una de sus innovaciones: un helado sin azúcares agregados.

El encuentro permite a los fabricantes conocer tendencias, compartir experiencias y explorar nuevas posibilidades para el desarrollo de productos, en una industria que combina tradición, innovación y búsqueda de nuevos sabores.

Con Córdoba como anfitriona, la reunión vuelve a poner en contacto a productores de distintos mercados para intercambiar ideas y fortalecer el posicionamiento del helado a nivel internacional.

Informe de Jorge Mercado