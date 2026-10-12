Merentiel destaca la importancia de Paredes y la fortaleza del grupo ante Vasco da Gama

FOTO: Miguel Merentiel se expresó por la ausencia de Paredes en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Buenos Aires, 12 octubre (NA) -- El delantero uruguayo Miguel Merentiel se refirió a la baja de su capitán, Leandro Paredes, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, que enfrentará a Boca Juniors con Vasco da Gama. Merentiel comentó: "Perdemos mucho, pero tenemos que dar la cara".

El encuentro está programado para este martes a las 21:30 (hora argentina) en el emblemático estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, donde el equipo brasileño llegó el domingo por la noche.

Merentiel añadió: "Lo de Leandro se siente, pero hoy tenemos un grupo muy fuerte y unido; vamos a dar pelea en ese partido. Sabemos que el grupo es lo que lleva a los equipos a ser más grandes, tenemos que afrontarlo".

El delantero también subrayó la necesidad de que el equipo minimice el impacto de la ausencia de Paredes en el campo de juego: "Hay que hacer sentir lo menos posible la ausencia de Paredes, sabemos que tenemos que dar la cara, en este momento, en una semifinal tenemos que dejar todo y tenemos un grupo para hacerlo".

Merentiel reveló una conversación con el capitán después del empate 1-1 contra Instituto en Córdoba: "Le dije que 'nos queríamos morir'". Además, destacó el rol fundamental de Paredes: "Leandro es un jugador único para nosotros; se sintió en el momento, dolió más la lesión que el partido. Es nuestro líder y capitán. Ahora dimos vuelta la página, sabemos que tenemos que ponernos firmes porque se viene un partido muy importante y hay que transmitirle al grupo esa tranquilidad".

En relación a cómo afectará la ausencia de Paredes al equipo, Merentiel expresó: "Perdemos ese pase de calidad que sabemos que Leandro tiene, esa asistencia increíble que te saca de la nada, sabemos que perdemos mucho; él nos quita peso de encima a muchos de nosotros".

Sin embargo, el delantero se mostró optimista sobre el rendimiento del plantel bajo la dirección de Rodolfo Arruabarrena: "Este grupo está muy fuerte, sabemos que tenemos que dar la cara y que lo vamos a hacer muy bien porque venimos trabajando así".

Por último, Merentiel compartió su deseo de obtener un título con la camiseta de Boca y su compromiso hacia Paredes: "Desde el día uno en el que llegué que quiero levantar algo con esta camiseta; ojalá que le podamos dar esa tranquilidad en este primer partido que no va a poder estar, en el segundo no sabemos, pero tenemos que dejar todo para llegar a una final".