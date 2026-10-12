Merentiel destaca la importancia de Paredes y la fortaleza del grupo ante Vasco da Gama
El delantero uruguayo anticipa el duelo de semifinales de la Copa Sudamericana, donde su capitán, Leandro Paredes, no estará presente debido a una lesión sufrida ante Instituto.
FOTO: Miguel Merentiel se expresó por la ausencia de Paredes en las semifinales de la Copa Sudamericana.
Buenos Aires, 12 octubre (NA) -- El delantero uruguayo Miguel Merentiel se refirió a la baja de su capitán, Leandro Paredes, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, que enfrentará a Boca Juniors con Vasco da Gama. Merentiel comentó: "Perdemos mucho, pero tenemos que dar la cara".
El encuentro está programado para este martes a las 21:30 (hora argentina) en el emblemático estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, donde el equipo brasileño llegó el domingo por la noche.
Merentiel añadió: "Lo de Leandro se siente, pero hoy tenemos un grupo muy fuerte y unido; vamos a dar pelea en ese partido. Sabemos que el grupo es lo que lleva a los equipos a ser más grandes, tenemos que afrontarlo".
El delantero también subrayó la necesidad de que el equipo minimice el impacto de la ausencia de Paredes en el campo de juego: "Hay que hacer sentir lo menos posible la ausencia de Paredes, sabemos que tenemos que dar la cara, en este momento, en una semifinal tenemos que dejar todo y tenemos un grupo para hacerlo".
Merentiel reveló una conversación con el capitán después del empate 1-1 contra Instituto en Córdoba: "Le dije que 'nos queríamos morir'". Además, destacó el rol fundamental de Paredes: "Leandro es un jugador único para nosotros; se sintió en el momento, dolió más la lesión que el partido. Es nuestro líder y capitán. Ahora dimos vuelta la página, sabemos que tenemos que ponernos firmes porque se viene un partido muy importante y hay que transmitirle al grupo esa tranquilidad".
En relación a cómo afectará la ausencia de Paredes al equipo, Merentiel expresó: "Perdemos ese pase de calidad que sabemos que Leandro tiene, esa asistencia increíble que te saca de la nada, sabemos que perdemos mucho; él nos quita peso de encima a muchos de nosotros".
Sin embargo, el delantero se mostró optimista sobre el rendimiento del plantel bajo la dirección de Rodolfo Arruabarrena: "Este grupo está muy fuerte, sabemos que tenemos que dar la cara y que lo vamos a hacer muy bien porque venimos trabajando así".
Por último, Merentiel compartió su deseo de obtener un título con la camiseta de Boca y su compromiso hacia Paredes: "Desde el día uno en el que llegué que quiero levantar algo con esta camiseta; ojalá que le podamos dar esa tranquilidad en este primer partido que no va a poder estar, en el segundo no sabemos, pero tenemos que dejar todo para llegar a una final".
Lectura rápida
¿Quién se expresó sobre la ausencia de Paredes?
Miguel Merentiel habló sobre la baja de su capitán.
¿Cuándo se juega el partido contra Vasco da Gama?
El encuentro está programado para este martes a las 21:30 (hora argentina).
¿Qué dijo Merentiel sobre Paredes?
Merentiel señaló que "perdemos mucho, pero tenemos que dar la cara" ante la ausencia del capitán.
¿Cómo se siente el grupo sin Paredes?
Merentiel afirmó que el grupo es fuerte y unido, y que darán pelea en el partido.
¿Qué desea Merentiel con Boca?
El delantero expresó su deseo de levantar un título con la camiseta de Boca.
[Fuente: Noticias Argentinas]