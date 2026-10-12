Lanús venció a Vélez 2-0 y se afianzó en la zona de clasificados del Grupo A

Buenos Aires, 12 octubre (NA) – Un sólido segundo tiempo permitió a Lanús superar a Vélez por 2-0, en el marco de la duodécima jornada del Torneo Clausura 2026. El equipo mostró una notable mejora en la segunda parte, rompiendo con la falta de efectividad que había caracterizado el primer tiempo.

Los goles que sellaron el triunfo en el estadio Néstor Díaz Pérez fueron anotados por el defensor Sasha Marcich a los 13 minutos del segundo tiempo y un autogol del arquero Tomás Marchiori en el cuarto minuto de descuento.

Este resultado posiciona a Lanús en el quinto lugar de la zona A, alcanzando un total de 20 puntos y extendiendo su racha a cinco partidos sin perder, mientras que Vélez se mantiene en el cuarto lugar con una unidad más.

El primer acercamiento al gol fue para la visita, cuando un error del defensor José Canale a los 22 minutos dejó al delantero Ronaldo Martínez mano a mano, pero su remate fue atajado por Tomás Marchiori.

A los 25 minutos, un centro de Lucas Besozzi encontró la cabeza de Allan Wlk, cuyo disparo se fue alto. Luego, Losada no pudo atrapar un córner y la pelota quedó para el juvenil Juan Policella, quien disparó al poste izquierdo.

Ya en la segunda mitad, a los cinco minutos, Policella volvió a tener una oportunidad, pero su remate no complicó a Losada. Sin embargo, a partir de los ocho minutos, Lanús mostró su mejor versión, destacándose una asistencia de Marcelino Moreno a Besozzi, quien remató desviado desde el área.

El primer gol llegó a los 13 minutos, con un desborde de Besozzi que asistió a Marcich, quien empujó el balón al fondo de la red. Posteriormente, un remate de Agustín Medina fue contenido por Marchiori, y a los 42 minutos, Agustín Cardozo también exigió al arquero rival con un buen tiro.

Finalmente, en el cuarto minuto de descuento, Ramiro Carrera disparó desde afuera del área, su tiro dio en el poste y se introdujo en la red tras impactar en la espalda de Marchiori, cerrando el partido con un resultado favorable para Lanús y manteniendo vivas sus aspiraciones en el torneo y en la búsqueda de un lugar en las copas internacionales del próximo año.