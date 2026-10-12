Meta lanza su primer modelo avanzado, Muse Wonder, con mejoras significativas

Meta lanzó recientemente su primer modelo de inteligencia artificial avanzado, denominado Muse Wonder, el cual representa un avance significativo en la tecnología de modelos de IA. Este nuevo modelo se presentó junto a Muse Wonder Full y tiene como objetivo superar las limitaciones de su predecesor, Muse Spark, que estaba diseñado para ser más ligero y rápido.

A diferencia de Muse Spark, los modelos Wonder son más grandes y se espera que ofrezcan un rendimiento superior, especialmente en tareas complejas como la programación. Según los datos de las pruebas realizadas por Meta, ambos modelos alcanzaron puntuaciones comparables a las de Fable 5.1 y GPT-6 Astra.

En su comunicado, Meta destacó que estos modelos representan un paso importante hacia la creación de una superinteligencia personal. La compañía también mencionó que los precios de acceso a Muse Wonder a través de su API son de $4 por millón de tokens de entrada y $20 por millón de tokens de salida, lo que lo sitúa en una gama de precios similar a otros modelos de la competencia.

Un aspecto notable de Muse Wonder es que solo estará disponible para suscriptores de Muse Code y no se ofrecerá a través de la API. Ambos modelos también se utilizarán para potenciar el agente Muse de la empresa.

Meta se centró en desarrollar asistentes personales capaces de realizar tareas a largo plazo, enfatizando la capacidad de los nuevos modelos para retener y sintetizar información proporcionada por el usuario, una característica que la compañía denomina memoria activa.

Para mejorar la retención de información, Meta implementó el MemoryBench, un nuevo estándar que desafía las capacidades de aprendizaje continuo y construcción de memoria. En las pruebas realizadas, Muse Wonder obtuvo una puntuación superior en MemoryBench en comparación con modelos como Fable, Opus y Astra.

La investigación sobre Muse Wonder fue liderada por Kavya Kopparapu, quien destacó en un video de lanzamiento que se ha trabajado arduamente para garantizar que el modelo pueda recordar lo que es importante para el usuario a lo largo de días, semanas y meses.

Este lanzamiento marca el primer modelo avanzado desde que Alexandr Wang, fundador de Scale AI, reestructuró las iniciativas de IA de Meta en agosto del año anterior. Desde entonces, la compañía ha lanzado el modelo ligero Muse Spark y el agente Muse, pero ha evitado el tipo de lanzamientos de modelos de vanguardia que caracterizan a empresas como OpenAI y Anthropic.

Los modelos fueron entrenados en el centro de datos Prometheus de Meta, ubicado en Ohio, que comenzó a operar a principios de este año.