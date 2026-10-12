Flamengo enfrenta una dura baja por lesión para las semis de la Libertadores ante Estudiantes

Buenos Aires, 12 octubre (NA) – El defensor y referente del Flamengo Danilo no podrá jugar las semifinales de la Copa Libertadores 2026 ante Estudiantes debido a una doble fractura en la mandíbula.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el central sufrió un duro choque en su último partido y se llevó la peor parte, por lo que fue operado durante la mañana de este lunes y necesitará al menos un mes para su recuperación.

Estudiantes se encuentra en su primera semifinal internacional desde 2009, año en que ganó su última Copa Libertadores, y comenzará la serie como local este jueves 15 de octubre a las 21:30, definiendo la vuelta en el emblemático estadio Maracaná el jueves siguiente, a la misma hora.

A pesar de contar con un plantel multimillonario y una amplia cantidad de variantes, Flamengo llega a esta instancia previa a la gran final con tres bajas significativas, dos de ellas por lesiones.

A la fractura en la muñeca izquierda que aleja al destacado mediocampista Giorgian De Arrascaeta y la suspensión del volante Jorginho, quien fue expulsado en la vuelta de los cuartos de final, se suma la baja de Danilo, lesionado durante la jornada del domingo 11.

El defensor ingresó a jugar el último minuto del clásico ante Fluminense por el Brasileirao, que culminó con una victoria por la mínima del conjunto rojinegro, y a pesar de su breve participación terminó lesionado.

Su doble fractura mandibular se produjo tras chocar con el experimentado arquero Fabio, quien tuvo que achicar para embolsar un centro al área y, tras contener la pelota y caer al suelo, no pudo evitar el impacto con el hombro izquierdo en la cara del defensor de 35 años.

El parte médico fue emitido rápidamente y confirmó que se trata de la novena fractura sufrida por jugadores del "Fla" en lo que va del año, informando también que la cirugía fue exitosa y, tras pasar la noche internado, el central tendrá un mes de recuperación.

Danilo ha jugado 22 partidos en lo que va de la temporada y no ha sumado minutos en la Copa Libertadores desde la fase de grupos, habiendo sido titular en cuatro de los seis partidos de la primera ronda, pero sin haber salido del banco de suplentes desde el inicio de las instancias eliminatorias.

Fuente: Agencia NA