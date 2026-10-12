El fin de semana largo baja el telón con lluvia y frío en Córdoba: cómo seguirá el tiempo
La mínima fue de 11.2 °C, a las 7.30. Se espera una máxima de 17.0 °C. Los próximos días también mantendrían una tendencia inestable. El pronóstico extendido.
12/10/2026 | 15:14Redacción Cadena 3
FOTO: El domingo, nublado y con posibles chaparrones en la ciudad de Córdoba.
El lunes feriado se presenta con cielo nublado y temperaturas frescas en la ciudad de Córdoba. La mínima fue de 11.2 °C, a las 7.30. Se espera una máxima de 17.0 °C.
De acuerdo con el pronóstico, podrían registrarse más tormentas hacia la noche, en una jornada húmeda e inestable.
Cómo seguirá el tiempo en Córdoba
La inestabilidad continuará durante los próximos días, con probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente hasata el miércoles.
- Lunes: máxima de 17 °C y mínima de 11 °C, con probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.
- Martes: máxima de 20 °C y mínima de 14 °C. Se esperan lluvias y tormentas, principalmente por la tarde y la noche.
- Miércoles: máxima de 20 °C y mínima de 14 °C, con probabilidad de precipitaciones durante el día.
- Jueves: máxima de 21 °C y mínima de 15 °C. Podrían registrarse lluvias por la mañana y mejoraría hacia la noche.
- Viernes: máxima de 19 °C y mínima de 14 °C, con cielo parcialmente nublado.
- Sábado: máxima de 19 °C y mínima de 14 °C, con condiciones más estables y sin precipitaciones previstas.
De esta manera, la semana estará marcada por la inestabilidad y la ausencia de sol, aunque las temperaturas máximas se mantendrán entre los 17 y los 21 °C.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Córdoba? Se pronostican tormentas y lluvias durante la semana.
¿Quiénes son los responsables del pronóstico? El pronóstico es elaborado por meteorólogos que analizan las condiciones climáticas.
¿Cuándo se registrarán las tormentas? Las tormentas son más probables entre el lunes y el miércoles.
¿Dónde se espera el mal tiempo? En la ciudad de Córdoba.
¿Por qué hay inestabilidad en el clima? La inestabilidad se debe a un sistema de baja presión que afecta la región.