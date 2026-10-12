El fin de semana largo baja el telón con lluvia y frío en Córdoba: cómo seguirá el tiempo

FOTO: El domingo, nublado y con posibles chaparrones en la ciudad de Córdoba.

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El lunes feriado se presenta con cielo nublado y temperaturas frescas en la ciudad de Córdoba. La mínima fue de 11.2 °C, a las 7.30. Se espera una máxima de 17.0 °C.

De acuerdo con el pronóstico, podrían registrarse más tormentas hacia la noche, en una jornada húmeda e inestable.

Cómo seguirá el tiempo en Córdoba

La inestabilidad continuará durante los próximos días, con probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente hasata el miércoles.

- Lunes: máxima de 17 °C y mínima de 11 °C, con probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.

- Martes: máxima de 20 °C y mínima de 14 °C. Se esperan lluvias y tormentas, principalmente por la tarde y la noche.

- Miércoles: máxima de 20 °C y mínima de 14 °C, con probabilidad de precipitaciones durante el día.

- Jueves: máxima de 21 °C y mínima de 15 °C. Podrían registrarse lluvias por la mañana y mejoraría hacia la noche.

- Viernes: máxima de 19 °C y mínima de 14 °C, con cielo parcialmente nublado.

- Sábado: máxima de 19 °C y mínima de 14 °C, con condiciones más estables y sin precipitaciones previstas.

De esta manera, la semana estará marcada por la inestabilidad y la ausencia de sol, aunque las temperaturas máximas se mantendrán entre los 17 y los 21 °C.