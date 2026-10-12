FOTO: Detuvieron a un joven de 26 años por matar a un perro de un tiro en Rosario.

Un joven de 26 años fue aprehendido este lunes en Rosario, acusado de haber matado de un disparo a un perro en la zona de Maradona al 5000. Durante el procedimiento, efectivos policiales secuestraron una pistola calibre 22 que se encontraba en poder del sospechoso.

El hecho ocurrió alrededor de las 11.25, cuando personal policial fue comisionado tras recibir un alerta sobre un disparo de arma de fuego contra un can. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el animal estaba muerto.

Según el parte policial, vecinos de la zona señalaron al presunto autor y manifestaron que había ingresado a un pasillo ubicado a la altura del 5000 de calle Maradona. A partir de esa información, los agentes se dirigieron al lugar y encontraron una vaina servida calibre 22 en el ingreso.

Posteriormente, entrevistaron al propietario de una vivienda, identificado como Ramón Osvaldo P., quien autorizó el ingreso de los uniformados tras indicar que allí se encontraba el hijo de su pareja. En una de las habitaciones, los efectivos localizaron al joven señalado, identificado como Walter Rolando M., de 26 años, y procedieron a su aprehensión.

Durante la requisa, la Policía secuestró una pistola calibre 22 marca Zonda, con cartuchos del mismo calibre. El arma quedó a disposición de las autoridades para las actuaciones correspondientes.

La causa fue encuadrada inicialmente como una presunta infracción a la Ley Nacional 14.346, de protección contra los malos tratos y actos de crueldad hacia los animales, además del secuestro del arma de fuego.

En tanto, se solicitó la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) para avanzar con las pericias. De acuerdo con la información oficial, hasta el momento no se había logrado identificar al propietario del perro.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría 32ª, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.