La lectura en primera persona: qué cuentan los visitantes de la Feria del Libro
Cadena 3 Rosario habló este lunes con los visitantes para conocer qué leen, cuáles son sus géneros favoritos y cómo incorporan los libros a la vida cotidiana.
12/10/2026 | 22:31Redacción Cadena 3
FOTO: feria del libro en Rosario.
La Feria Internacional del Libro de Rosario, que se desarrolla en el Centro Cultural Fontanarrosa, reúne a lectores de distintas edades y con intereses variados.
En ese marco, Cadena 3 Rosario salió a conversar con los visitantes para conocer qué leen, cuáles son sus géneros favoritos y cómo incorporan los libros a la vida cotidiana.
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Las respuestas reflejaron una diversidad de gustos, desde el fútbol hasta los clásicos de la literatura. Familias, adultos y chicos compartieron sus experiencias con la lectura y contaron qué historias eligen para disfrutar en sus ratos libres.
Uno de los ejes de las conversaciones fue cómo fomentar el hábito de la lectura entre los más pequeños. Dedicar un momento del día a los libros, leer en familia, compartir historias y dar el ejemplo desde casa fueron algunas de las estrategias que mencionaron los visitantes para acercar a los chicos al mundo de la literatura.
La Feria del Libro ofrece una programación que combina literatura, periodismo, cultura, historieta y propuestas para todas las edades.
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La actividad se desarrolla en el Centro Cultural Fontanarrosa, con entrada gratuita y acceso mediante un código QR individual que debe obtenerse previamente en el sitio oficial del evento.
Los horarios varían según el día: los sábados abre de 10 a 24; los jueves y viernes, de 10 a 22; y los domingos, lunes, martes y miércoles, de 10 a 21.
La programación completa, con las actividades organizadas por jornada y horario, también puede consultarse en la página oficial de la feria.
Informe de Julián Maragliano.
Lectura rápida
¿Qué es la Feria Internacional del Libro de Rosario? Es un evento que reúne a lectores de distintas edades en el Centro Cultural Fontanarrosa.
¿Quién realizó entrevistas a los visitantes? Cadena 3 Rosario salió a conversar con los asistentes sobre sus hábitos de lectura.
¿Cuándo se lleva a cabo la feria? La actividad se desarrolla en diferentes horarios, variando según el día de la semana.
¿Dónde se realiza la feria? En el Centro Cultural Fontanarrosa, con entrada gratuita.
¿Cómo se puede acceder a la feria? Los visitantes deben obtener un código QR individual en el sitio oficial del evento para ingresar.