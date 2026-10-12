La lectura en primera persona: qué cuentan los visitantes de la Feria del Libro

La Feria Internacional del Libro de Rosario, que se desarrolla en el Centro Cultural Fontanarrosa, reúne a lectores de distintas edades y con intereses variados.

En ese marco, Cadena 3 Rosario salió a conversar con los visitantes para conocer qué leen, cuáles son sus géneros favoritos y cómo incorporan los libros a la vida cotidiana.

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Las respuestas reflejaron una diversidad de gustos, desde el fútbol hasta los clásicos de la literatura. Familias, adultos y chicos compartieron sus experiencias con la lectura y contaron qué historias eligen para disfrutar en sus ratos libres.

Uno de los ejes de las conversaciones fue cómo fomentar el hábito de la lectura entre los más pequeños. Dedicar un momento del día a los libros, leer en familia, compartir historias y dar el ejemplo desde casa fueron algunas de las estrategias que mencionaron los visitantes para acercar a los chicos al mundo de la literatura.

La Feria del Libro ofrece una programación que combina literatura, periodismo, cultura, historieta y propuestas para todas las edades.

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La actividad se desarrolla en el Centro Cultural Fontanarrosa, con entrada gratuita y acceso mediante un código QR individual que debe obtenerse previamente en el sitio oficial del evento.

Los horarios varían según el día: los sábados abre de 10 a 24; los jueves y viernes, de 10 a 22; y los domingos, lunes, martes y miércoles, de 10 a 21.

La programación completa, con las actividades organizadas por jornada y horario, también puede consultarse en la página oficial de la feria.

Informe de Julián Maragliano.