Darío Grandinetti en Rosario: "Está siendo mucho mejor de lo que me imaginaba"

Darío Grandinetti volverá a presentarse en Rosario con El escritor de todas las cosas, el unipersonal escrito por Javier Daulte que tendrá su tercera función en la ciudad el próximo viernes 16 de octubre, en la Sala Lavardén. En una charla con Cadena 3 Rosario, el actor contó cómo vive la experiencia de llevar la obra de gira y reconoció que al principio tuvo dudas sobre su capacidad para sostener una propuesta en solitario sobre el escenario.

“Yo no sabía si estaba en condiciones de encarar esto. Temía también cansarme”, recordó Grandinetti. Sin embargo, explicó que las ganas de salir de gira fueron el principal impulso para desarrollar el proyecto como un monólogo, con una puesta que le permitiera trasladarlo a distintos lugares sin una gran infraestructura. “Siempre pensé en estrenarlo en Rosario y hacerlo en gira”, señaló.

El estreno en la ciudad fue decisivo para despejar sus temores. “Fue tan bueno lo que pasó ahí ese día del estreno que entonces sentí que sí, que iba a poder, que estaba bien, que estaba todo encarrilado como parecía”, contó. Además, aseguró que la respuesta del público superó sus expectativas: “Esto está siendo mucho mejor de lo que yo me imaginaba. La verdad es que me hace muy feliz”.

Sobre la historia, Grandinetti destacó que el texto de Daule aborda distintas dimensiones de la vida de un escritor: su familia, sus amores, sus amigos, sus lectores y las preguntas que atraviesan su oficio. “Uno de los temas de los que habla es ese, el rol de lo que hacemos, qué le pasa al otro con lo que nosotros hacemos”, explicó. En ese recorrido, el personaje también se pregunta para qué escribe y si su trabajo es necesario para los demás.

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?? DARÍO GRANDINETTI VUELVE A ROSARIO: “ESTÁ SIENDO MUCHO MEJOR DE LO QUE ME IMAGINABA” El actor se presentará por tercera vez en Rosario con El escritor de todas las cosas, el unipersonal escrito por Javier Daulte. La función será este viernes 16 de octubre en la Sala Lavardén. https://t.co/JiHcgmTQNX — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 12, 2026

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El actor sostuvo que la obra permite reflexionar sobre la creatividad y el impacto que tiene el trabajo en quienes rodean a una persona. La dedicación y la pasión por un oficio, explicó, pueden llevar a descuidar vínculos o restarles tiempo a los seres queridos. Para Grandinetti, esa amplitud de temas vuelve atractiva la propuesta, porque no se limita a contar una sola historia, sino que reúne distintas experiencias y personajes alrededor de su protagonista.

La interacción con el público también forma parte del proceso creativo. “Hacemos el hecho teatral junto con los que están debajo del escenario”, afirmó. Según explicó, cada función en una ciudad diferente le permite descubrir nuevos matices y seguir construyendo el espectáculo. “Siento que está vivo el espectáculo, que estoy muy vivo y muy atento yo”, agregó, al señalar que espera continuar buscando nuevas formas de interpretar el texto.

Con la intención de mantener la gira mientras disfrute de la experiencia, Grandinetti adelantó que tiene previstas presentaciones en San Luis, Villa Mercedes, Jujuy, Salta y Tucumán, además de funciones en Buenos Aires durante el verano. Sobre la próxima cita en Rosario, no descartó regresar en el futuro: “Tengo mucha intención de seguir con esto por mucho tiempo”. El escritor de todas las cosas se presentará el viernes 16 de octubre en la Sala Lavardén.

Entrevista de Verónica Maslup.