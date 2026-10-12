Le tiraron botellas con agua desde un edificio y explotaron en la vereda: "Ayer sucedió lo mismo"

Un despliegue policial se registró en la zona de Mitre al 900, en Rosario, luego de que dos botellas con agua cayeran desde un edificio y explotaran contra la vereda, a escasa distancia de una pareja que caminaba por el lugar. El episodio ocurrió a la altura del 960 y motivó un llamado al 911.

Nahuel, uno de los testigos, contó que la primera botella cayó a aproximadamente un metro y medio de distancia. “Veníamos caminando mi pareja y yo y, a metro y medio de nosotros, impacta algo que después vemos que es una botella de aproximadamente un litro y medio cargada con agua. Al impactar, explota”, relató. Según su testimonio, poco después cayó una segunda botella.

El hombre indicó que, tras hablar con una persona que trabaja en un minimarket cercano, se enteró de que no sería la primera vez que ocurre una situación similar. “Me dice que ayer sucedió lo mismo y que hace unos días también, y que casi impacta contra una persona que iba llevando un cochecito con un bebé”, afirmó. Además, señaló que vio a un joven asomado en uno de los departamentos del noveno piso que, al advertir su presencia, ingresó nuevamente al inmueble. Sin embargo, no pudo identificar desde qué departamento habrían arrojado los objetos.

Ante lo ocurrido, Nahuel llamó al 911 y personal policial se acercó al lugar para realizar averiguaciones en el edificio. “Esto no se puede dejar pasar, seguir caminando y que quede como anécdota. Al menos nuestra parte como ciudadanos ya la hicimos”, sostuvo. El testigo también recordó un episodio similar ocurrido años atrás en otro sector de la ciudad y advirtió sobre el peligro que representa arrojar objetos desde altura.

Informe de Alejo Gerbaudo.