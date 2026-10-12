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Beatriz Lorenzo, la socia de Newell's que tiene 104 años y lleva 83 junto al club

Luca Regiardo y Josué Reinatti la visitaron junto a dirigentes del club y le regalaron una camiseta firmada por todo el plantel.

12/10/2026 | 13:27Redacción Cadena 3 Rosario

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Luca Regiardo y Josué Reinatti compartieron un encuentro con la histórica socia.

FOTO: Luca Regiardo y Josué Reinatti compartieron un encuentro con la histórica socia.

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Beatriz Lorenzo de Venditti tiene 104 años y es la socia más longeva de Newell’s Old Boys. Su historia con la institución del Parque Independencia comenzó hace 83 años y representa un vínculo con los colores rojinegros que se mantiene desde hace más de ocho décadas. El club compartió su historia en redes sociales y destacó una trayectoria de amor y pertenencia que atraviesa generaciones.

El viernes, Beatriz recibió una visita especial en su casa. Los futbolistas Luca Regiardo y Josué Reinatti, acompañados por integrantes de la Comisión Directiva, se acercaron para compartir un momento con ella y su familia. Durante el encuentro, le entregaron una camiseta autografiada por todo el plantel leproso, un regalo que convirtió la jornada en una ocasión especial para la histórica socia.

La institución difundió imágenes del encuentro en sus redes sociales y acompañó la publicación con el mensaje "¡104 años alentando!". La frase resume la historia de Beatriz, que lleva 83 años asociada a Newell’s y mantiene un vínculo con el club que forma parte de su vida. 

Lectura rápida

1. ¿Quién es Beatriz Lorenzo de Venditti?

Beatriz Lorenzo de Venditti es la socia más longeva de Newell’s Old Boys, con 104 años.

2. ¿Cuánto tiempo lleva asociada a Newell’s Old Boys?

Beatriz lleva 83 años asociada a Newell’s Old Boys.

3. ¿Qué ocurrió el viernes en la casa de Beatriz?

El viernes, Luca Regiardo y Josué Reinatti, junto a la Comisión Directiva, visitaron a Beatriz y le entregaron una camiseta autografiada.

4. ¿Qué mensaje compartió el club en redes sociales?

El club publicó el mensaje «¡104 años alentando!», resaltando la historia de Beatriz.

5. ¿Por qué fue significativa la visita a Beatriz?

La visita fue un homenaje a su fidelidad a la Lepra y a su vida dedicada a los colores rojinegros.

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