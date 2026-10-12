Femicidio en Rosario: se conoció el resultado preliminar de la autopsia realizada a Bárbara Aragón

FOTO: Asfixia, la causa de muerte de Bárbara Aragón: un ex policía detenido por el femicidio

El resultado preliminar de la autopsia realizada a Bárbara Camila Aragón, la joven de 26 años asesinada presuntamente por un ex policía en la ciudad santafesina de Rosario, indicó que la víctima falleció como consecuencia de una asfixia.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para la práctica de la necropsia, cuyas primeras conclusiones no detectaron otros signos de violencia.

Eliel S., el único detenido que se encuentra a disposición de la fiscal Marina Bertolotti, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas, afrontará la audiencia imputativa en los próximos días.

El caso inició el sábado cuando los padres de la mujer denunciaron que no tenían noticias de su paradero, por lo que se inició un operativo de búsqueda que concluyó en las últimas horas con la confirmación del brutal crimen.

Según detallaron las autoridades, la declaración de un remisero fue clave debido a que informó que llevó a Bárbara hasta una pensión ubicada en Juan José Paso al 6200, lugar al que regresó minutos después cuando la propia joven le pidió que volviera a buscarla, pero al no recibir respuestas se retiró.

De este modo, la Policía se acercó hasta la vivienda y, con autorización de la dueña, ingresó al inmueble, logrando dar con el principal acusado, de 37 años.

La víctima fue encontrada sin vida, envuelta en una frazada dentro de una valija, y se estima que llevaba varias horas allí dentro.

El implicado había sido exonerado de las fuerzas de seguridad en 2021 luego de ser juzgado en una causa por narcotráfico.

Conforme a la información del matutino rosarino, el supuesto agresor y la damnificada se habrían contactado días antes para mantener una cita íntima en la vivienda donde Bárbara fue hallada muerta.