Electrónica, coros y la voz del Papa: el "cura DJ" hizo bailar a una multitud en Mendoza

Una inusual mezcla de música electrónica, liturgia y diversidad cultural se vivió en la noche mendocina con la presentación del sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido mundialmente como el "cura DJ".

Ante miles de asistentes reunidos en el Teatro Griego Frank Romero Day, el religioso hizo bailar a una multitud heterogénea al ritmo de potentes graves, cantos corales y mensajes del papa Francisco.

El evento, que comenzó a tomar forma al atardecer en las gradas y cerros aledaños, convocó a un público atípico para un show de estas características.

Desde familias y fanáticos de la música electrónica hasta grupos disfrazados con hábitos religiosos para celebrar cumpleaños o despedidas de soltera, la masa de espectadores celebró una forma de vivir la fe y el entretenimiento sin precedentes en la provincia.

Pasadas las 22:00, tras una ovación del público, Peixoto subió al escenario luciendo su indumentaria sacerdotal, gorra y auriculares.

Una imponente cruz de luz iluminó el anfiteatro mientras el DJ daba inicio a su set con una consigna en inglés dirigida a los presentes: "Este no es un lugar para relaciones virtuales. Aquí somos una familia".

A partir de ese momento, la pantalla principal desplegó la imagen de Cristo junto a visuales de alta intensidad.

El momento culminante de la presentación combinó la base rítmica de la música house y techno con fragmentos de audio grabados por el papa Francisco, donde llamaba a la oración y al cuidado mutuo entre las personas, los niños y la naturaleza.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La combinación entre la figura del Santo Padre, las luces reflectoras apuntando al cielo y las melodías sacras generó un clima de euforia colectiva en todo el predio.

La historia de Peixoto trasciende las pistas de baile: ordenado sacerdote en Portugal, comenzó a pasar música en un bar parroquial para saldar deudas de su comunidad.

Tras perfeccionar sus conocimientos de mezcla mientras se desempeñaba como capellán militar en Afganistán, el cura convirtió sus presentaciones en un fenómeno internacional que busca acercar el mensaje religioso a las nuevas generaciones a través del arte y el encuentro festivo.

/Inicio Código Embebido/

??EL PADRE GUILHERME SE PRESENTÓ ANTE CIENTOS DE MENDOCINOS - El Teatro Griego Frank Romero Day fue escenario de una noche histórica. - El reconocido cura llevó la religión con la impronta electrónica que hizo vibrar a las familias. ??Totti Ríos https://t.co/bySEBsZa1g — Diario UNO Mendoza (@diariouno) October 11, 2026

/Fin Código Embebido/