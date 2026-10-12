Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy lunes 12 de octubre.
El sorteo número 5491 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó hoy, lunes 12 de octubre, a las 12:00. El número a la cabeza fue el 3107, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Revolver)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo es el 5491, correspondiente a la Quiniela la primera de la mañana, realizado el lunes 12 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue el 3107, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Revolver).
1° 3107
2° 2515
3° 5947
4° 9562
5° 0553
6° 8000
7° 2464
8° 0599
9° 9720
10° 4797
11° 1175
12° 3952
13° 4574
14° 2393
15° 8424
16° 1456
17° 0477
18° 7529
19° 5540
20° 2026
Los resultados de la Quiniela la primera de la mañana son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este juego de azar es muy popular en Argentina, y cada número tiene su significado especial, lo que añade un nivel de emoción al proceso de juego.
Lectura rápida
¿Cuál es el número de sorteo?
El número de sorteo es el 5491.
¿Qué juego se sorteó?
Se sorteó la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se realizó el sorteo?
El sorteo se realizó el lunes 12 de octubre.
¿Qué número salió a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 3107.
¿Cuál es la interpretación del número a la cabeza?
La interpretación tradicional es "A primera (Revolver)".