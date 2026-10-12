Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy lunes 12 de octubre.

El número de sorteo es el 5491, correspondiente a la Quiniela la primera de la mañana, realizado el lunes 12 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue el 3107, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Revolver).

1° 3107

2° 2515

3° 5947

4° 9562

5° 0553

6° 8000

7° 2464

8° 0599

9° 9720

10° 4797

11° 1175

12° 3952

13° 4574

14° 2393

15° 8424

16° 1456

17° 0477

18° 7529

19° 5540

20° 2026

Los resultados de la Quiniela la primera de la mañana son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este juego de azar es muy popular en Argentina, y cada número tiene su significado especial, lo que añade un nivel de emoción al proceso de juego.