Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este lunes 12 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de light rain, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 17°. La humedad es del 59%, lo que contribuye a una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el este.

El clima hoy lunes 12 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento son suaves, con una brisa que puede ser refrescante. La humedad en el ambiente puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir. Las lluvias ligeras continuarán durante el día, por lo que es aconsejable tener un paraguas a mano.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con condiciones similares. Para mañana, martes 13 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 16°, con heavy intensity rain. El miércoles 14 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 16°, con light rain nuevamente. El jueves 15 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 18°, con overcast clouds. Finalmente, el viernes 16 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 22°, con light rain en el horizonte.