Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este lunes 12 de octubre

Este lunes 12 de octubre, el clima en Tucumán se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se encuentra en un 88%, lo que contribuye a una sensación de mayor frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, mientras que el viento sopla a 2 m/s desde el suroeste.

En cuanto a las temperaturas para hoy, se espera una mínima de 12° y una máxima de 18°. Las condiciones del cielo están marcadas por nubes densas, lo que indica que es probable que se presenten lluvias en el transcurso del día. La presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa, lo que es un indicador de estabilidad en la atmósfera.

Para los próximos días, el pronóstico indica que el clima en Tucumán seguirá fresco y húmedo. El martes 13 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 15°, con lluvias moderadas. El miércoles 14 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 13° y 15°, también con lluvias moderadas. El jueves 15 de octubre, se espera una ligera mejora con una mínima de 14° y una máxima de 19°, aunque se prevén lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 16 de octubre, la temperatura mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 21°, con probabilidad de lluvias ligeras.

En resumen, el clima en Tucumán para este lunes 12 de octubre se presenta fresco y nublado, con temperaturas que no superarán los 18°. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones climáticas, ya que se prevén lluvias para los próximos días.