Fin de semana largo en Santa Fe con más de 100 mil visitantes y casi $22 mil millones de impacto

La agenda cultural y gastronómica de Rosario fue uno de los motores del movimiento turístico en Santa Fe durante el feriado del 12 de octubre. Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la ciudad encabezó la convocatoria del sur provincial, con actividades como la Feria Internacional del Libro y la Noche de Colectividades.

El relevamiento, que incorporó datos del Observatorio Turístico Provincial, contabilizó más de 102.000 visitantes en territorio santafesino: 34.000 turistas alojados y 68.000 excursionistas. El gasto promedio diario superó los $136.000 por turista y el impacto económico provincial fue estimado en $21.759 millones.

La ocupación hotelera y parahotelera se calculó por encima del 78% en la provincia y superó el 85% en los hoteles de las principales ciudades. En los alojamientos turísticos temporarios de Rosario y Santa Fe capital, el informe consignó un promedio ponderado del 96%.

En Rosario, la Feria Internacional del Libro, desarrollada en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, y la Noche de Colectividades, con más de 30 comunidades, integraron la oferta de actividades. CAME también destacó el Biomercado, el Festi del Río, el Cumbión del Paraná y distintos espectáculos musicales y artísticos.

La programación santafesina reunió más de 70 acontecimientos culturales, deportivos, gastronómicos y recreativos, con una concurrencia acumulada prevista superior a las 610.000 asistencias en las distintas regiones.

El movimiento en el resto de Santa Fe

Entre las propuestas del sur provincial, el informe mencionó la 25ª Fiesta del Mate en Las Rosas, con presentaciones de Los Palmeras, Ahyre y Los Totora; la Expo Artesanos de San Lorenzo, con más de 200 expositores; el Festival Construyendo Futuro y Expo Casilda; y el Tango Envenado Fest en Venado Tuerto.

En la capital provincial, las reservas hoteleras promediaron el 85% y alcanzaron el 100% en hoteles boutique. La octava edición del Harlem Festival, realizada el 10 y 11 de octubre en la Estación Belgrano, estuvo entre los principales acontecimientos, con artistas como Babasónicos, Cazzu, Cuarteto de Nos, La Vela Puerca y Las Pelotas.

La ciudad también sumó la Feria del Sol y de la Luna, el espectáculo de Pimpinela, el Encuentro Nacional Vintage y competencias de triatlón y navegación a vela.

En otras localidades del centro provincial se destacaron la Fiesta del Alfajor Arocense, la Fiesta Provincial del Frutillero en Desvío Arijón y las celebraciones por los 150 años de Pilar. En el norte, la agenda incluyó encuentros de pesca deportiva y fiestas regionales en Reconquista, Margarita, San Cristóbal, Ceres y La Gallareta.

Más turistas pero menos días de estadía

En todo el país viajaron 1.490.400 turistas, un 3,5% más que durante el mismo feriado de 2025, con un impacto económico directo de $313.610 millones, según CAME.

Sin embargo, la estadía promedio se redujo de dos a 1,8 días. Aunque el gasto diario por turista aumentó un 5% en términos reales, el desembolso total cayó 2,2% descontada la inflación, debido a la menor duración de los viajes.

La entidad señaló que las lluvias y la inestabilidad condicionaron las salidas espontáneas y las actividades al aire libre. También observó una presencia de viajes de cercanía y reservas de último momento, con resultados diferentes entre los destinos.