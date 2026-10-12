El Kily González se ilusionó con ver a Messi en la Libertadores: "Nos encantaría"

Cristian “Kily” González, entrenador del Inter Miami, se mostró entusiasmado ante la posibilidad de que el equipo de Lionel Messi participe de la Copa Libertadores. El ex técnico de Rosario Central se refirió al tema en conferencia de prensa, luego de la goleada por 4-0 frente a DC United, en la que el capitán argentino marcó dos goles.

“No me sorprende, tengo entendido que se está buscando esa posibilidad desde hace varios años. Nos encantaría, estaría buenísimo, es de los pocos títulos que le pueden faltar a Leo”, expresó González. Y agregó: “Creo que lo entusiasma también a él, veremos el tema en lo protocolar si se puede hacer o no. Nosotros estamos preparados para lo que sea”.

El entrenador también habló sobre lo que significa dirigir al campeón del mundo y destacó su exigencia diaria. “Yo lo veo y te juro que no lo puedo creer. Tengo al mejor del mundo todos los días”, confesó. Además, sostuvo que Messi impulsa al plantel a mejorar: “Nos obliga a todos, se enoja ante una jugada que no sale bien, nos exige de tal manera que ninguno puede relajarse”.

La posibilidad de que Inter Miami dispute la Copa Libertadores requeriría un acuerdo entre la Conmebol y la Concacaf para habilitar la participación de equipos de esa región. Entre 1998 y 2016, clubes mexicanos jugaron el torneo sudamericano. Por su parte, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, también se mostró a favor de que Messi pueda disputar la competencia, que todavía no figura entre los títulos de su carrera.