El nuevo camino para los camiones que van a Timbúes está casi listo: cuánto falta

FOTO: Se trata de una obra vial fundamental para el desarrollo productivo en la Ruta Provincial N° 91.

El nuevo Desvío Giardino para el tránsito pesado hacia los puertos de Timbúes tiene un avance del 95 % en su primera etapa, según informó el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico. La obra se desarrolla sobre la Ruta Provincial 91 y busca mejorar la circulación de camiones hacia el complejo portuario del Gran Rosario.

La rotonda que conecta con la Ruta 91 ya está terminada, al igual que la calzada principal hasta la Autopista Rosario-Santa Fe y el acceso y la salida en sentido hacia Rosario. El proyecto apunta a reducir el tránsito pesado por las localidades de la región, afectadas durante todo el año por el movimiento de camiones.

FOTO: Se trata de una obra vial fundamental para el desarrollo productivo en la Ruta Provincial N° 91.

Uno de los trabajos pendientes es el puente sobre el río Carcarañá, para el que restan aproximadamente 45 días de tareas. Según detalló el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, falta colocar la última losa de aproximación, completar sectores de veredas y defensas, y proteger los taludes. En paralelo, avanzan las tareas para levantar líneas eléctricas de alta tensión, necesarias para construir el puente ferroviario sobre la Ruta Nacional 11.

La primera etapa cuenta con una inversión superior a los $41.000 millones. Mientras se ultiman esos trabajos, la Provincia prepara la segunda fase, licitada por más de $65.000 millones y financiada por organismos internacionales. El plan contempla repavimentar 11 kilómetros de accesos a Timbúes, construir dos rotondas y realizar mejoras viales en Serodino y Totoras.