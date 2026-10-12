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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

Córdoba prepara un megaoperativo para la misa del Papa: estacionamiento masivo y colectivo gratis

La Municipalidad dispondrá de un predio junto a FADEA para recibir a más de 400 ómnibus de todo el país. Durante toda la jornada, el transporte público local se podrá utilizar sin costo.

12/10/2026 | 11:41Redacción Cadena 3

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Se espera que miles de personas asistan a FAdeA la noche previa a la misa del Papa.

FOTO: Se espera que miles de personas asistan a FAdeA la noche previa a la misa del Papa.

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    Audio. Córdoba prepara un megaoperativo para la misa del Papa: estacionamiento masivo y colectivo gratis

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En el marco de los preparativos para la histórica visita del Papa Francisco a la Argentina, la Municipalidad de Córdoba ultimó los detalles del operativo de movilidad y logística para la masiva misa que oficiará el pontífice en la capital provincial.

Para contener el flujo de fieles que arribarán desde distintos puntos del país, el municipio habilitará un predio de estacionamiento masivo en sectores aledaños a la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA)

Este espacio tendrá capacidad para albergar a más de 400 colectivos de larga distancia, garantizando un ordenamiento ágil en los accesos a la zona del evento.

Asimismo, con el objetivo de facilitar el traslado de los vecinos y feligreses locales, se confirmó que el servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba será completamente gratuito durante toda la jornada. 

La medida busca incentivar el uso del colectivo y desalentar la circulación de vehículos particulares en los corredores principales.

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Lectura rápida

¿Cuál es el evento principal mencionado en el artículo? La masiva misa que oficiará el Papa Francisco en la Argentina.

¿Qué institución organiza el operativo de movilidad? La Municipalidad de Córdoba.

¿Cuántos colectivos puede albergar el predio de estacionamiento? Más de 400 colectivos de larga distancia.

¿Qué servicio será gratuito durante la jornada? El servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba.

¿Cuál es el objetivo de la medida de transporte gratuito? Incentivar el uso del colectivo y desalentar la circulación de vehículos particulares.

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