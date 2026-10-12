Córdoba prepara un megaoperativo para la misa del Papa: estacionamiento masivo y colectivo gratis

FOTO: Se espera que miles de personas asistan a FAdeA la noche previa a la misa del Papa.

El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú

En el marco de los preparativos para la histórica visita del Papa Francisco a la Argentina, la Municipalidad de Córdoba ultimó los detalles del operativo de movilidad y logística para la masiva misa que oficiará el pontífice en la capital provincial.

Para contener el flujo de fieles que arribarán desde distintos puntos del país, el municipio habilitará un predio de estacionamiento masivo en sectores aledaños a la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Este espacio tendrá capacidad para albergar a más de 400 colectivos de larga distancia, garantizando un ordenamiento ágil en los accesos a la zona del evento.

Asimismo, con el objetivo de facilitar el traslado de los vecinos y feligreses locales, se confirmó que el servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba será completamente gratuito durante toda la jornada.

La medida busca incentivar el uso del colectivo y desalentar la circulación de vehículos particulares en los corredores principales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/