Asesinan a joven en Rosario: detienen a ex policía vinculado al crimen

Buenos Aires, 12 octubre (NA) – Una joven de 26 años fue asesinada en la ciudad santafesina de Rosario y por el femicidio detuvieron a un ex policía. Se supo que la víctima era buscada por sus familiares y que el testimonio de un taxista fue crucial para hallar su cuerpo.

El caso inició el sábado cuando los padres de Bárbara Aragón denunciaron que no tenían noticias de la joven, por lo que se inició un operativo de búsqueda que concluyó en las últimas horas con la confirmación del brutal crimen.

Según detallaron las autoridades, la declaración de un remisero fue clave debido a que informó que llevó a Bárbara hasta una pensión ubicada en Juan José Paso al 6200, lugar al que regresó minutos después cuando la propia joven le pidió que regresara a buscarla, pero al no recibir respuestas se retiró.

De este modo, de acuerdo con lo indicado por el medio La Capital, la Policía se acercó hasta la vivienda y, con autorización de la dueña, ingresó al inmueble, logrando dar con el principal acusado, de 37 años.

La víctima fue encontrada sin vida, envuelta en una frazada dentro de una valija, y se estima que llevaba varias horas allí dentro.

Acerca del implicado, confirmaron que se trata de Eliel S., quien era policía hasta que fue exonerado de la fuerza de seguridad de Santa Fe por una causa por narcotráfico. En 2021 fue condenado a seis años de prisión por integrar una banda que trasladaba cocaína desde Rosario hacia Reconquista.