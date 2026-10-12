Violenta pelea de tránsito en la Ruta 19: discutieron y terminó con el cráneo fracturado
Un enfrentamiento a golpes entre dos automovilistas dejó a un hombre internado con fractura de cráneo. Ocurrió frente a sus hijos y la Justicia investiga las causas.
12/10/2026 | 07:59Redacción Cadena 3
FOTO: Un episodio de relato salvaje terminó con un fracturado en Ruta 19.
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Radioinforme 3
Una discusión de tránsito sobre la Ruta 19 derivó en un violento enfrentamiento físico que terminó con un hombre de 32 años internado con heridas de gravedad y un joven de 26 años detenido a disposición de la Justicia.
El brutal episodio ocurrió a la altura del tramo comprendido entre Semillería y Astori. Tras un llamado de alerta, personal policial acudió al lugar y encontró dos automóviles estacionados en la banquina: un Peugeot 208 y un Volkswagen Vento. Sobre la calzada yacía tendido el conductor del Vento, gravemente herido.
Según las primeras reconstrucciones a partir del testimonio de los involucrados, el choque o altercado vehicular desató una pelea a golpes de pugno entre ambos automovilistas.
Todo sucedió en presencia de sus familiares: en el Peugeot 208 viajaban el joven de 26 años junto a su pareja de 34 y su hija de 7; mientras que en el Volkswagen Vento se trasladaba la víctima de 32 años acompañada por un menor de 9 años.
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Familiares de la víctima acudieron al lugar tras el incidente y se encargaron de trasladar de urgencia al herido al Hospital Córdoba. Allí, los profesionales médicos le diagnosticaron un traumatismo de cráneo grave con fractura.
Por disposición de la Justicia, la Policía procedió a la detención del conductor de 26 años y al secuestro de los dos vehículos involucrados para realizar las pericias correspondientes y determinar las responsabilidades penales del caso.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la Ruta 19? Un enfrentamiento físico derivado de una discusión de tránsito resultó en un hombre herido y otro detenido.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Un hombre de 32 años fue herido y un joven de 26 años fue detenido.
¿Cuándo sucedió el incidente? Recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde tuvo lugar el enfrentamiento? En la Ruta 19, entre Semillería y Astori.
¿Cómo se desarrollaron los hechos? Un altercado vehicular llevó a una pelea a golpes entre los conductores.
¿Por qué fue detenido el joven de 26 años? Por disposición de la Justicia, tras el incidente que dejó a un hombre gravemente herido.