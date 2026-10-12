Feria del Libro de Rosario: qué actividades hay este lunes 12 de octubre

La Feria Internacional del Libro de Rosario continúa este lunes con una programación que reúne presentaciones de libros, encuentros con escritores y propuestas para las infancias. Entre las actividades destacadas de la jornada aparecen dos encuentros dedicados a Jorge Luis Borges, además de novedades de autores locales y espacios para acercar la lectura a los más chicos.

Desde las 15, el Espacio de Infancias recibirá Pasaporte Literario, una propuesta de narración y promoción de la lectura con Héctor Mario Foulques, Carlos González y Natalia Bullentini. A esa misma hora, la escritora Lorena Jelves presentará 7 días casados. Una hora después, Beatriz Ré y Paula Noël compartirán Ovejita negra, con narración y una actividad lúdica, mientras que Ana Bloj abordará las experiencias de juego en entornos virtuales con Jugar en la virtualidad.

A las 17 habrá nuevas presentaciones, entre ellas Casamiento en el humedal, de Laura Vilche, en el espacio infantil; la novela Cruces, de Violeta Gorodischer, y El primer carnaval, del escritor rosarino Emanuel Canedo. A las 18, Aye Dilego ofrecerá El circo de Joaquín, un espectáculo de narración y movimiento basado en el libro de Pablo Bernasconi. También se presentará Las huellas que dejaste, de Magui Moresco.

La literatura tendrá otras citas durante la noche. A las 19, Lila Gianelloni presentará Cuentos sobre las cosas que se pierden y Pablo Bigliardi compartirá Algo nos salvará. A las 19.30, Martín Kohan y Nicolás Freibrun dialogarán sobre Borges a partir de sus libros Lo que entiendo por Borges y Borges y la política, en un encuentro acompañado por Hernán Lascano. A las 20, Patricio Zunini presentará Borges enamorado y Borges en la biblioteca, junto a Andrea Calamari.

La feria se realiza en el Cultural Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080, y este lunes puede visitarse de 13 a 21. La entrada es gratuita y requiere un código QR personal, que se gestiona una sola vez y sirve para todas las jornadas. El ingreso a las presentaciones está sujeto a la capacidad de cada sala. La programación completa se encuentra disponible en el sitio oficial de la Feria del Libro.