Tragedia en Moreno: un pitbull mató a un nene de 4 años que se había quedado solo unos minutos
El ataque ocurrió en la localidad de Francisco Álvarez. La madrina del menor, dueña del animal, quedó aprehendida e imputada por homicidio culposo.
12/10/2026 | 08:25Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
-
Audio. Tragedia en Moreno: un pitbull mató a un nene de 4 años que se había quedado solo unos minutos
Radioinforme 3
Un niño de 4 años murió tras ser atacado por un perro de raza pitbull en una vivienda de la localidad de Francisco Álvarez, en el partido bonaerense de Moreno.
Por el hecho, la madrina de la víctima y propietaria del animal fue aprehendida por las autoridades policiales.
El trágico episodio ocurrió el sábado por la tarde en un domicilio del barrio La Providencia.
Según las primeras informaciones, el pequeño, identificado como Homero, se encontraba de visita en la casa de su madrina, Joana, de 31 años.
La reconstrucción preliminar indica que la mujer y su pareja salieron brevemente de la propiedad para buscar a su hija a una actividad deportiva.
/Inicio Código Embebido/
Tragedia en el Caribe. Quién era el argentino de 30 años que murió aplastado por un camión en Punta Cana
Robert Farías García era oriundo de Pergamino y vivía en República Dominicana. Un trágico accidente de tránsito cortó su vida en una zona turística. Su pareja exige justicia.
/Fin Código Embebido/
En ese lapso, el niño quedó solo en el interior de la finca cuando el perro ingresó a la vivienda a través de un ventiluz y lo atacó brutalmente.
Vecinos del barrio advirtieron la situación y alertaron de inmediato al 911.
Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron que el niño ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas.
La dueña de casa fue trasladada a sede judicial e imputada de manera preventiva por el delito de homicidio culposo, a la espera de que la fiscalía interviniente defina su situación procesal.
En tanto, el perro fue derivado al Departamento de Zoonosis del municipio de Moreno.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un niño de 4 años fue atacado por un perro de raza pitbull y murió.
¿Quién fue aprehendido? La madrina de la víctima, Joana, fue aprehendida por las autoridades.
¿Cuándo sucedió el hecho? El ataque ocurrió el sábado por la tarde.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? En una vivienda del barrio La Providencia en Francisco Álvarez, Moreno.
¿Cómo se llevó a cabo el ataque? El perro ingresó a la vivienda a través de un ventiluz y atacó al niño que estaba solo.
¿Por qué fue imputada la madrina? Fue imputada por homicidio culposo a la espera de que la fiscalía defina su situación.