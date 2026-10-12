Encontraron asesinada a una mujer de 26 años y detuvieron a un hombre por femicidio
La víctima había sido vista por última vez el sábado. Los efectivos hallaron el cuerpo en una pensión de Juan José Paso al 6200 y la Fiscalía ordenó pericias sobre un celular secuestrado.
12/10/2026 | 09:11Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Patrullero Rosario
Una mujer de 26 años fue encontrada sin vida durante la madrugada del domingo 11 de octubre en una pensión ubicada en Juan José Paso al 6200, en Rosario. La Policía llegó al lugar luego de que familiares denunciaran que no tenían noticias de ella desde el día anterior.
Según el relato de una familiar, un remisero había llevado a la joven hasta ese domicilio durante la mañana del sábado. Minutos después, recibió un mensaje de WhatsApp en el que le pedía que regresara a buscarla. Cuando volvió, no obtuvo respuesta. Con autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron al inmueble y encontraron a un hombre de 37 años y un bulto envuelto en una frazada que resultó ser el cuerpo de la mujer. El SIES confirmó su fallecimiento.
Por el hecho fue detenido Eliel Gerónimo Noel S., de 37 años, acusado de homicidio calificado por femicidio. La investigación quedó a cargo de la fiscal Bertolotti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL). Además, se secuestró un teléfono celular que será sometido a pericias informáticas por parte de la Policía de Investigaciones (PDI).
Lectura rápida
1. ¿Quién fue encontrada sin vida?
Una mujer de 26 años.
2. ¿Cuándo ocurrió el hallazgo?
Durante la madrugada del domingo 11 de octubre.
3. ¿Dónde fue encontrada la mujer?
En una pensión ubicada en Juan José Paso al 6200, en Rosario.
4. ¿Quién fue detenido por el hecho?
Eliel Gerónimo Noel S., de 37 años, acusado de homicidio calificado por femicidio.
5. ¿Qué se secuestró durante la investigación?
Un teléfono celular que será sometido a pericias informáticas por la Policía de Investigaciones (PDI).