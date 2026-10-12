Encontraron asesinada a una mujer de 26 años y detuvieron a un hombre por femicidio

Una mujer de 26 años fue encontrada sin vida durante la madrugada del domingo 11 de octubre en una pensión ubicada en Juan José Paso al 6200, en Rosario. La Policía llegó al lugar luego de que familiares denunciaran que no tenían noticias de ella desde el día anterior.

Según el relato de una familiar, un remisero había llevado a la joven hasta ese domicilio durante la mañana del sábado. Minutos después, recibió un mensaje de WhatsApp en el que le pedía que regresara a buscarla. Cuando volvió, no obtuvo respuesta. Con autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron al inmueble y encontraron a un hombre de 37 años y un bulto envuelto en una frazada que resultó ser el cuerpo de la mujer. El SIES confirmó su fallecimiento.

Por el hecho fue detenido Eliel Gerónimo Noel S., de 37 años, acusado de homicidio calificado por femicidio. La investigación quedó a cargo de la fiscal Bertolotti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL). Además, se secuestró un teléfono celular que será sometido a pericias informáticas por parte de la Policía de Investigaciones (PDI).