Arabia Saudita extiende cierre de su aeropuerto tras ataque que dejó un muerto y heridos

FOTO: Hutíes de Yemen pusieron a Arabia Saudita en el blanco de sus ataques.

Buenos Aires, 12 octubre (NA) — La Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita ha decidido este lunes extender la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad para llevar a cabo las verificaciones necesarias sobre la seguridad de las instalaciones, según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

Un ataque al Aeropuerto Internacional Rey Khalid resultó en la muerte de un residente paquistaní y dejó a otras 11 personas heridas, según un comunicado de la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita (GACA). Las víctimas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica inmediata.

GACA comunicó a través de su cuenta oficial en X que el ataque provocó la muerte de un ciudadano pakistaní y causó heridas a otros 11 individuos, quienes recibieron atención médica en un hospital cercano.

El ataque también ocasionó daños materiales, cuya magnitud está siendo evaluada actualmente.

La coalición liderada por Arabia Saudita, que se enfrenta al grupo hutí de Yemen, reportó la interceptación y destrucción de un dron y un misil balístico dirigidos hacia el reino, según lo indicado por el portavoz de la coalición, Turki al-Maliki.

Al-Maliki, en comunicados publicados en la red social X, detalló que el dron fue derribado en la provincia Oriental, mientras que el misil balístico fue lanzado por los hutíes hacia Khamis Mushait, en el suroeste de Arabia Saudita.

Estas interceptaciones se producen en un contexto de creciente hostilidad transfronteriza, después de que el domingo se llevaran a cabo ataques en dos aeropuertos saudíes.

El sábado, un ataque hutí contra el aeropuerto internacional Rey Khalid dejó un saldo de 12 muertos y 309 heridos, según informaron las autoridades.

Previsión de Australia

El Gobierno australiano ha emitido una advertencia a sus ciudadanos para que eviten el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad tras los recientes ataques hutíes en varias zonas de Arabia Saudita.

El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT) de Australia actualizó su alerta a través de su servicio Smartraveller, recomendando a los australianos reconsiderar cualquier viaje a Arabia Saudita debido a la situación de seguridad en el país y la región.

"Ahora aconsejamos no viajar al aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad debido a los recientes incidentes de seguridad que están alterando las operaciones aeroportuarias", enfatizó el DFAT.

La comunicación advirtió que el conflicto militar en la región podría resultar en restricciones a los desplazamientos, cierres del espacio aéreo y cancelaciones de vuelos, según un informe de Xinhua.

Se instó a los australianos que decidan volar al aeropuerto internacional Rey Khalid a reconfirmar sus vuelos con las aerolíneas y a minimizar su tiempo en el aeropuerto.

"Manténganse alerta, prioricen su seguridad, sigan la evolución de los acontecimientos y acaten las recomendaciones locales. Eviten las bases militares y las infraestructuras energéticas. Si se producen ataques, busquen refugio en lugares cerrados", recomendó el DFAT.

Además, el Gobierno australiano mantiene una advertencia de "no viajar" para las provincias de Asir, Jazan y Najran, en el sur de Arabia Saudita, así como para cualquier área situada a menos de 30 kilómetros de la frontera con Yemen.

Irán ofrece su mediación

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, manifestó la disposición de su país para ofrecer apoyo en el inicio de diálogos entre Arabia Saudita y Yemen y facilitar una solución política al conflicto.

Araghchi realizó estas declaraciones en una conversación telefónica con su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, donde discutieron la situación actual en la región de Asia occidental, según la agencia de noticias oficial IRNA.

Araghchi expresó su profunda preocupación por la escalada de tensiones y subrayó que insistir en un enfoque militar y desestimar las soluciones políticas solo complica más la situación actual.

Destacó que no existe una solución militar a las crisis en Asia occidental, en el marco de una escalada significativa entre Arabia Saudita y el grupo hutí de Yemen.

Este conflicto ha llevado a intensas operaciones aéreas de Arabia Saudita contra zonas controladas por los hutíes, junto con reiterados ataques de misiles y drones contra objetivos en Arabia Saudita, incluidos aeropuertos e instalaciones energéticas.

Preocupación en Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha instado a actuar con "extrema precaución" en los principales aeropuertos de Arabia Saudita tras los atentados del día anterior en el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad.

La Misión de Estados Unidos recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses evitar el aeropuerto de la capital saudí y sus alrededores, según una alerta de seguridad.

"Los empleados del Gobierno de EE. UU. que trabajan en Arabia Saudí requieren una autorización especial para utilizar el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, así como los aeropuertos de Yeda y Dammam. Se recomienda extremar la precaución al utilizar los principales aeropuertos de Arabia Saudita", indica la alerta.

Asimismo, se advierte que "los ciudadanos estadounidenses deben estar atentos a posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo e interrupciones en los viajes".

Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA, siglas en inglés) recomendó el domingo a las aerolíneas estadounidenses que extremen las precauciones al volar hacia Arabia Saudita o sobrevolar su territorio, alegando amenazas a la seguridad vinculadas a la actividad militar en curso y posibles interferencias en los sistemas de navegación, según un informe de Reuters.

"Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, el aterrizaje y el despegue", declaró la FAA, advirtiendo sobre una "situación potencialmente peligrosa".

Congreso de Energía del Consejo Mundial del Petróleo

El 25º Congreso de Energía del Consejo Mundial del Petróleo (WPC, siglas en inglés) se inició este lunes en Riad, Arabia Saudita, a pesar de las interrupciones generalizadas en los vuelos tras los ataques mortales en el aeropuerto internacional de la capital saudí.

El congreso se desarrolla según lo programado y reúne a funcionarios gubernamentales, líderes de la industria, inversionistas y expertos para debatir sobre la seguridad energética global, la evolución de los mercados y la transición energética verde.

El ministro de Energía saudí, Abdulaziz bin Salman Al Saud, y el presidente de Energía del WPC, Pedro Miras, pronunciaron discursos de apertura destacando la necesidad de mantener un suministro energético estable mientras se impulsa la transición energética.

El congreso, que lleva por lema "Caminos hacia un futuro energético para todos", se extenderá hasta el 15 de octubre, abordando temas como los mercados mundiales de petróleo y gas, así como la transformación económica de Arabia Saudita en el marco de la Visión 2030.