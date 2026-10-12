Rosario: piden juicio a obstetra por alterar filiaciones de dos mujeres en certificados médicos

Buenos Aires, 12 de octubre (NA) -- La Unidad Fiscal Rosario, junto a la querella, ha solicitado elevar a juicio un caso en el que una médica obstetra de 87 años enfrenta acusaciones por supresión y alteración del estado civil de menores de diez años, así como falsedad ideológica de instrumento público. La imputada, Olga Concepción Artale de Silva, es acusada de alterar la filiación de dos mujeres que buscan su verdadera identidad.

La investigación detalla que la obstetra emitió certificados médicos con datos falsos, lo que permitió inscribir a dos mujeres con filiaciones que no corresponden a su origen biológico. Este requerimiento fue presentado por el Ministerio Público Fiscal y la abogada de la querella, Julia Giordano, tras la confirmación del procesamiento, sin prisión preventiva, en agosto por parte del Juzgado Federal N°3 de Rosario, bajo la dirección de Carlos Vera Barros.

El caso se originó a raíz de denuncias formuladas por las dos afectadas, Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos, en 2022 y 2023, quienes se dieron cuenta de que no eran hijas biológicas de quienes aparecían como sus padres en las partidas de nacimiento de 1981 y 1982. Las causas, que inicialmente se tramitaron por separado, fueron unificadas debido a la coincidencia en la profesional acusada.

Alzugaray creció en la localidad santafesina de Maciel, criada por Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray. Desde pequeña supo que no era su hija biológica, aunque esta información no figuraba en su partida de nacimiento, donde la obstetra había certificado su nacimiento el 11 de junio de 1981, junto a un vínculo biológico inexistente.

La mujer explicó que su padre de crianza le había mencionado que el contacto para su entrega se había hecho a través de una hermana de la médica, quien mantenía una relación con Ceresole. La entrega se realizó en una casa en la calle Richieri al 2000, de Rosario.

Por su parte, Lobos descubrió en su adultez que tampoco era hija biológica de quienes la criaron, Esther Candusso y José Francisco Lobos. En su partida de nacimiento, la obstetra Artale de Silva también certificó un vínculo biológico inexistente, indicando que había nacido el 5 de agosto de 1982.

Ambas denunciantes indicaron que la obstetra proporcionó a las familias un "certificado de nacido vivo" con su firma, que fue utilizado para inscribir a las niñas en el Registro Civil.

Para aclarar los hechos, la fiscalía solicitó perfiles genéticos de las denunciantes y de quienes figuraban como sus progenitores. El juzgado autorizó la toma de muestras, que fueron enviadas al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para su análisis. Los informes periciales confirmaron la ausencia de un vínculo biológico.

En mayo de 2025, al ser llamada a indagatoria en el caso de Lobos, Artale de Silva se negó a declarar, alegando sufrir "olvidos involuntarios y déficit cognitivo de memoria" debido a un accidente laboral anterior y a un traumatismo reciente.

Esta situación llevó a la intervención del Gabinete Interdisciplinario de Diagnóstico Psico-Físico y Social de los Tribunales Federales de Rosario. La primera evaluación concluyó que la médica presentaba un deterioro cognitivo que le impedía comprender el proceso judicial.

La querella cuestionó este informe por no especificar si el deterioro era transitorio o permanente. En diciembre de 2025, el juzgado suspendió el trámite y ordenó una nueva evaluación. En marzo de 2026, un segundo examen determinó que la médica tenía un "deterioro cognitivo leve" y que contaba con las capacidades necesarias para entender la causa penal en su contra, permitiendo que el juzgado reanudara el trámite y le recibiera declaración indagatoria por el caso de Alzugaray el 2 de julio pasado.

Finalmente, el 3 de agosto, el juez Vera Barros dictó su procesamiento, sin prisión preventiva, por el delito de supresión y alteración del estado civil de un menor de diez años, en concurso real con el de falsedad ideológica de instrumento público.

Desde la fiscalía aclararon que este caso no está relacionado con otra investigación que ha cobrado notoriedad, en la que se encuentra imputada otra partera de 88 años, identificada como D.E.V., por un presunto caso de supresión de identidad y otros delitos en investigación.

Convocatoria para encontrar a las madres biológicas

Mientras avanza el proceso, la Unidad Fiscal Rosario solicita la colaboración de los medios y la población para obtener información que ayude a identificar o localizar a las posibles madres biológicas de ambas damnificadas. Se hace un llamado a mujeres que hayan dado a luz en fechas cercanas a las indicadas en las partidas de nacimiento de las denunciantes y que puedan aportar datos relevantes para la investigación.