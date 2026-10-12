Alberto Fernández: "Si le hacía caso a Cristina, el país volaba por el aire"

El expresidente Alberto Fernández volvió a quedar en el centro de la escena política tras realizar severos cuestionamientos sobre el rol de Cristina Fernández de Kirchner durante la gestión del Frente de Todos.

En un nuevo balance sobre su paso por la Casa Rosada y la dinámica interna del Poder Ejecutivo, el exmandatario advirtió sobre el impacto que habrían tenido las exigencias del sector alineado con la entonces vicepresidenta.

"Si yo le hubiese hecho caso a todo lo que ella decía, el país volaba por el aire", aseveró Fernández, al repasar los constantes choques de criterio sobre el rumbo económico e institucional del gobierno nacional.

Un conflicto estructural en la conducción del gobierno

Las expresiones del exjefe de Estado exponen nuevamente la fractura política que signó al oficialismo entre 2019 y 2023. Desde el inicio del mandato, la toma de decisiones estuvo atravesada por discrepancias públicas respecto del manejo presupuestario, la política monetaria y las alianzas dentro de la coalición.

Según los planteos del expresidente, las tensiones respondieron a un intento constante por parte del kirchnerismo duro de imponer su agenda económica. Ante esos reclamos de subordinación, Fernández argumentó que su resistencia buscó frenar medidas que, a su criterio, habrían derivado en un descalabro macroeconómico mayor.

Divergencias económicas: Los mayores contrapuntos entre ambos dirigentes se registraron en la definición del gasto público y la política de subsidios.

Falta de acompañamiento: El exmandatario reiteró que durante los cuatro años de mandato no contó con el respaldo político necesario por parte de su compañera de fórmula.

Estilo de gestión: Fernández cuestionó las dinámicas personalistas de conducción y remarcó la necesidad de preservar la autonomía presidencial frente a las presiones del espacio.

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???? ALBERTO FERNÁNDEZ SOBRE CRISTINA KIRCHNER: “SI HACÍA LO QUE CRISTINA DECÍA CON LO DEL FMI, TAL HUBIERA ESTALLADO ARGENTINA EN MIL PEDAZOS” El expresidente Alberto Fernández volvió a referirse a las diferencias que mantuvo con Cristina Fernández de Kirchner durante su gestión y cuestionó las posiciones de su exvicepresidenta respecto de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). ??? “Si cada uno hubiera entendido su rol, hubiera sido más fácil”, sostuvo Fernández al analizar las tensiones internas de su gobierno. Además, defendió sus decisiones económicas y aseguró: “Si les hubiera hecho caso con lo del FMI, hubiera estallado la economía y Argentina en mil pedazos”. ?? Más información en https://t.co/Uze8bSuUB9 #AlbertoFernández, #CristinaKirchner, #FMI, #PolíticaArgentina, #Economía, #AgenciaElVigía — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) October 12, 2026

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Antecedentes del distanciamiento

Las diferencias públicas entre las principales figuras del Frente de Todos tuvieron hitos definitorios. Ya en mayo de 2022, Fernández había rechazado las críticas que la vicepresidenta realizaba sobre la marcha de la economía, señalando que sus observaciones omitían los condicionantes impuestos por la crisis sanitaria y el escenario global.

Con el paso del tiempo, el deterioro del vínculo institucional derivó en un quiebre en la comunicación entre ambos referentes, complicando la gobernabilidad del tramo final del mandato.

Las recientes afirmaciones del expresidente reavivan el debate sobre la atribución de responsabilidades por el desempeño de la anterior gestión gubernamental, reabriendo discusiones clave sobre la gobernabilidad de las coaliciones de gobierno en Argentina.

Informe de Ariel Rodríguez.