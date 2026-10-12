En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Juntos

Alberto Fernández: "Si le hacía caso a Cristina, el país volaba por el aire"

El expresidente volvió a referirse al vínculo con su excompañera de fórmula y justificó las tensiones políticas que cruzaron la gestión de la coalición oficialista.

12/10/2026 | 11:45Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en otros tiempos.

FOTO: Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en otros tiempos.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Alberto Fernández: "Si le hacía caso a Cristina, el país volaba por el aire"

    Juntos

    Episodios

El expresidente Alberto Fernández volvió a quedar en el centro de la escena política tras realizar severos cuestionamientos sobre el rol de Cristina Fernández de Kirchner durante la gestión del Frente de Todos.

En un nuevo balance sobre su paso por la Casa Rosada y la dinámica interna del Poder Ejecutivo, el exmandatario advirtió sobre el impacto que habrían tenido las exigencias del sector alineado con la entonces vicepresidenta.

"Si yo le hubiese hecho caso a todo lo que ella decía, el país volaba por el aire", aseveró Fernández, al repasar los constantes choques de criterio sobre el rumbo económico e institucional del gobierno nacional.

Un conflicto estructural en la conducción del gobierno

Las expresiones del exjefe de Estado exponen nuevamente la fractura política que signó al oficialismo entre 2019 y 2023. Desde el inicio del mandato, la toma de decisiones estuvo atravesada por discrepancias públicas respecto del manejo presupuestario, la política monetaria y las alianzas dentro de la coalición.

Según los planteos del expresidente, las tensiones respondieron a un intento constante por parte del kirchnerismo duro de imponer su agenda económica. Ante esos reclamos de subordinación, Fernández argumentó que su resistencia buscó frenar medidas que, a su criterio, habrían derivado en un descalabro macroeconómico mayor.

Divergencias económicas: Los mayores contrapuntos entre ambos dirigentes se registraron en la definición del gasto público y la política de subsidios. 

Falta de acompañamiento: El exmandatario reiteró que durante los cuatro años de mandato no contó con el respaldo político necesario por parte de su compañera de fórmula.

Estilo de gestión: Fernández cuestionó las dinámicas personalistas de conducción y remarcó la necesidad de preservar la autonomía presidencial frente a las presiones del espacio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Antecedentes del distanciamiento

Las diferencias públicas entre las principales figuras del Frente de Todos tuvieron hitos definitorios. Ya en mayo de 2022, Fernández había rechazado las críticas que la vicepresidenta realizaba sobre la marcha de la economía, señalando que sus observaciones omitían los condicionantes impuestos por la crisis sanitaria y el escenario global.

Con el paso del tiempo, el deterioro del vínculo institucional derivó en un quiebre en la comunicación entre ambos referentes, complicando la gobernabilidad del tramo final del mandato.

Las recientes afirmaciones del expresidente reavivan el debate sobre la atribución de responsabilidades por el desempeño de la anterior gestión gubernamental, reabriendo discusiones clave sobre la gobernabilidad de las coaliciones de gobierno en Argentina.

Informe de Ariel Rodríguez.

Lectura rápida

¿Qué cuestionamientos realizó Alberto Fernández?
Cuestionó el rol de Cristina Fernández de Kirchner y las exigencias del sector kirchnerista durante su gestión.

¿Quiénes son los protagonistas del conflicto?
Los protagonistas son Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

¿Cuándo se produjeron las tensiones?
Las tensiones se desarrollaron durante la gestión del Frente de Todos entre 2019 y 2023.

¿Dónde se manifestaron las diferencias?
Las diferencias se manifestaron en la Casa Rosada y en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.

¿Por qué se produjeron estas discrepancias?
Las discrepancias se produjeron por intentos del kirchnerismo de imponer su agenda económica y la falta de apoyo a Fernández.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf