Air France pide a su personal de vuelo que renuncie a rutas hacia Tel Aviv por directiva israelí

Buenos Aires, 12 octubre (NA) — La aerolínea Air France ha solicitado a ciertos miembros de su personal de vuelo que renuncien de manera voluntaria a operar rutas hacia Tel Aviv. Esta decisión se toma para cumplir con una directiva de seguridad impuesta por las autoridades israelíes, tras un intento de atentado que involucró al copiloto de un vuelo de Flydubai el 30 de septiembre.

La medida ha generado descontento entre los sindicatos y afecta a tripulantes de 31 nacionalidades, pertenecientes a países que no mantienen relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, según informó este lunes el sitio RFI.

Las personas con doble nacionalidad también están incluidas, aclara el informe de la radio francesa consultada por la Agencia Noticias Argentinas.

En Israel, la ley prohíbe la entrada al territorio de cualquier ciudadano que provenga de países sin vínculos diplomáticos con el Estado israelí.

No obstante, el diario Haaretz reveló que, a pesar de estas restricciones, al menos 1.240 miembros de tripulaciones aéreas aterrizaron en Israel en 2026, a pesar de pertenecer a nacionalidades afectadas por las normativas.

Los servicios de seguridad israelíes han reconocido que no cuentan con la capacidad para controlar a todas las tripulaciones que llegan del extranjero. Esta situación llevó a las autoridades israelíes a implementar una directiva que exige a las aerolíneas realizar sus propios controles de seguridad.

La directiva generó controversia en el ámbito sindical

La directiva fue mal recibida dentro de Air France, y la situación ha tenido varios altibajos en el país europeo. Según el medio independiente Mediapart, la compañía había considerado inicialmente solicitar a los empleados afectados que se identificaran. Sin embargo, la recopilación de esos datos está prohibida en Francia y los sindicatos se opusieron firmemente.

La aerolínea ha señalado en una nota interna que el incumplimiento de la directiva israelí podría acarrear sanciones tanto para Air France como para los empleados.

Uno de los sindicatos del personal de vuelo expresó su descontento, lamentando que Air France no haya considerado la posibilidad de rechazar la aplicación de dicha instrucción.