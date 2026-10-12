En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Estadio 3

Gsia. y Esgrima (M) vs. Newell´s

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Argentina vs. Francia

Mendoza

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Kaja Kallas: "El futuro de Ucrania está en la Unión Europea"

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, destacó el compromiso del bloque con Ucrania y la apertura de nuevos grupos en las negociaciones de adhesión.

12/10/2026 | 16:41Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Kaja Kallas

FOTO: Kaja Kallas

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 12 de octubre (NA) - La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó este lunes que el futuro de Ucrania radica en la UE, en un contexto donde el país se prepara para iniciar dos nuevos grupos temáticos en las negociaciones de adhesión al bloque.

Las declaraciones de Kallas se dieron durante una rueda de prensa posterior a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE en Luxemburgo. En su intervención, celebró la adopción de la legislación necesaria por parte de Ucrania, lo que permite la apertura de los grupos temáticos "Mercado interno" y "Competitividad y crecimiento inclusivo" en las negociaciones programadas para el martes, según informó el Consejo de la UE.

"El futuro de Ucrania está en la UE", enfatizó Kallas, quien además subrayó que los Estados miembros de la UE han manifestado su deseo de que el proceso avance sin contratiempos.

Asimismo, Kallas comentó que la ampliación de la UE no se limita a incrementar el número de miembros, sino que también busca fortalecer y asegurar a Europa en términos geopolíticos.

Ucrania solicitó su adhesión a la UE en febrero de 2022 y recibió el estatus de candidata en junio del mismo año. Las negociaciones de ingreso comenzaron oficialmente en junio de 2024.

Conforme a las normativas de la UE, los países candidatos deben cumplir con criterios políticos y económicos, demostrando su capacidad para asumir las obligaciones de un miembro pleno. La adhesión requiere la aprobación unánime de todos los Estados miembros de la UE, el consentimiento del Parlamento europeo y la ratificación de un tratado de adhesión por parte de todos los Estados miembros y del país candidato.

Es importante mencionar que las negociaciones de ingreso a la UE suelen prolongarse durante años y la apertura de dichas negociaciones no garantiza la incorporación.

Lectura rápida

¿Qué afirmó Kaja Kallas?
Que el futuro de Ucrania está en la Unión Europea.

¿Cuándo se abren los nuevos grupos temáticos?
El martes, tras la adopción de legislación necesaria por Ucrania.

¿Qué grupos temáticos se abrirán?
Mercado interno y Competitividad y crecimiento inclusivo.

¿Cuál es el estatus de Ucrania en la UE?
Solicitó adhesión en febrero de 2022 y obtuvo el estatus de candidato en junio de ese mismo año.

¿Qué se necesita para la adhesión?
La aprobación unánime de todos los Estados miembros y ratificación del tratado de adhesión.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf