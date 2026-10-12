Kaja Kallas: "El futuro de Ucrania está en la Unión Europea"

Buenos Aires, 12 de octubre (NA) - La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó este lunes que el futuro de Ucrania radica en la UE, en un contexto donde el país se prepara para iniciar dos nuevos grupos temáticos en las negociaciones de adhesión al bloque.

Las declaraciones de Kallas se dieron durante una rueda de prensa posterior a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE en Luxemburgo. En su intervención, celebró la adopción de la legislación necesaria por parte de Ucrania, lo que permite la apertura de los grupos temáticos "Mercado interno" y "Competitividad y crecimiento inclusivo" en las negociaciones programadas para el martes, según informó el Consejo de la UE.

"El futuro de Ucrania está en la UE", enfatizó Kallas, quien además subrayó que los Estados miembros de la UE han manifestado su deseo de que el proceso avance sin contratiempos.

Asimismo, Kallas comentó que la ampliación de la UE no se limita a incrementar el número de miembros, sino que también busca fortalecer y asegurar a Europa en términos geopolíticos.

Ucrania solicitó su adhesión a la UE en febrero de 2022 y recibió el estatus de candidata en junio del mismo año. Las negociaciones de ingreso comenzaron oficialmente en junio de 2024.

Conforme a las normativas de la UE, los países candidatos deben cumplir con criterios políticos y económicos, demostrando su capacidad para asumir las obligaciones de un miembro pleno. La adhesión requiere la aprobación unánime de todos los Estados miembros de la UE, el consentimiento del Parlamento europeo y la ratificación de un tratado de adhesión por parte de todos los Estados miembros y del país candidato.

Es importante mencionar que las negociaciones de ingreso a la UE suelen prolongarse durante años y la apertura de dichas negociaciones no garantiza la incorporación.