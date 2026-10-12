Una jueza ordena a Trump cesar anuncios públicos tras demanda de Common Cause

Buenos Aires, 12 octubre (NA ) - Una jueza federal estadounidense ordenó al Gobierno de Donald Trump cancelar cualquier emisión futura de los anuncios televisivos financiados por los contribuyentes que promueven la agenda del presidente.

La jueza Jennifer Rochon concedió el domingo una orden de restricción temporal solicitada por la organización sin fines de lucro Common Cause, que había impugnado la compra de espacios publicitarios ante un tribunal federal de Nueva York, reportó la cadena CNN.

El Departamento de Justicia informó a última hora del sábado a Rochon -designada por el expresidente Joe Biden- que la campaña publicitaria estaba programada para finalizar el domingo por la noche.

Sin embargo, Rochon determinó que dicho plazo no hacía que la demanda perdiera su objeto y ordenó al Gobierno detener cualquier emisión adicional a partir de las 6:45 p.m., del domingo hora de Miami.

Previamente, el Gobierno había declarado ante el tribunal que ya había gastado US$ 19 millones de los contribuyentes en estos anuncios.

La Administración Trump asignó US$ 20 millones para los anuncios -clasificados como "de servicio público" de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés)-, según informó anteriormente CNN.

Una agencia de publicidad, LMD Agency Inc., "realizó compras de espacios en medios bajo los términos de la orden hasta el domingo 11 de octubre de 2026, con un costo aproximado de US$ 19.000.000", declaró bajo juramento Holly Mehringer, funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional, en el marco de un proceso judicial relacionado con dichos anuncios.

El Departamento de Seguridad Nacional, del cual forma parte la CBP, instruyó a LMD a "no realizar compras adicionales de espacios en medios después del 11 de octubre", añadió. Mehringer señaló que "no existen planes" para adquirir anuncios adicionales.

Legisladores de ambos partidos expresaron su preocupación por esta campaña publicitaria sin precedentes cuando comenzó a finales del mes pasado.

El 5 de octubre, Trump reconoció las críticas y declaró: "He decidido realizar los anuncios patrióticos, entre otros, y pagarlos yo mismo, utilizando dinero que recaudé para MAGA, Inc.", su comité independiente de campaña.