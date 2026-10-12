Paula Trapani se convierte en la segunda eliminada de MasterChef Celebrity tras un desafortunado plato

Buenos Aires, 12 de octubre (NA) -- En una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity, la competencia despidió a su segundo participante. Este domingo, los concursantes tuvieron que enfrentarse al desafío de preparar un arroz con calamares para asegurar su permanencia en el programa.

A pesar de ser una de las favoritas del público, la periodista Paula Trapani fue la elegida para abandonar la cocina, debido a que su plato no cumplió con los estándares requeridos por el jurado, según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

La consigna de la noche consistía en crear un plato libre que incluyera arroz y calamares, pero con la dificultad añadida de no poder acceder al mercado. En su lugar, los participantes debían utilizar los ingredientes proporcionados en una canasta por el jurado, compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

Tras una intensa jornada en la cocina, los platos de Alejandro Lerner, Julieta Nair Calvo, Sebastián Presta y Morena Beltrán se destacaron, logrando que estos participantes subieran al balcón. "Este es el espíritu con el que todos se tienen que mover", expresó el chef Martitegui al felicitar a los destacados.

Los siguientes en asegurar su lugar en la próxima etapa fueron Hernán "Mala Fama" y Pablo Giralt, dejando a Mike Amigorena y Paula Trapani como los que presentaron los peores platos de la noche. Aunque el jurado reconoció que el plato de Amigorena tenía buen sabor, se señalaron problemas con la cocción del arroz y la dureza del calamar.

En el caso de Paula, su plato no solo presentaba arroz crudo, sino que el calamar también estaba mal preparado. "Fue casi del mar a la mesa", le comentó Martitegui, haciendo alusión a la falta de cocción.

"Sinceramente esperaba seguir porque le puse bastante y siempre cociné con amor, pero bueno, es una competencia", declaró Trapani al ser eliminada. Además, expresó su deseo de volver a la competencia en un futuro, mencionando que le encantó el grupo y que espera tener su "derecho a réplica".