Honeyjar revoluciona el PR con herramientas de IA para empresas de todos los tamaños

Honeyjar, una innovadora startup, se presentó recientemente con el objetivo de transformar el ámbito de las relaciones públicas (PR) a través de herramientas de inteligencia artificial. La empresa, que participará en el evento TechCrunch Disrupt, busca democratizar el acceso a la experiencia de los mejores profesionales del sector, facilitando que incluso los fundadores sin experiencia en comunicaciones puedan mejorar su presencia mediática.

Las fundadoras de Honeyjar, Michelle Masek y Nadia Jamshidi, cuentan con décadas de experiencia en el campo de las comunicaciones. Masek, por ejemplo, se desempeñó recientemente como vicepresidenta de marketing y comunicaciones en Obvious Ventures, la firma de capital de riesgo fundada por Ev Williams. Según Masek, la idea surgió al darse cuenta de que existía una necesidad de escalar la experiencia de PR a través de herramientas de IA que ayuden a los usuarios a realizar tareas de comunicación de manera proactiva y efectiva.

Honeyjar automatiza procesos como la redacción de comunicados, la identificación de periodistas relevantes y la búsqueda de oportunidades de conferencias. Jamshidi destacó que la visión de la empresa va más allá de simplemente conseguir cobertura mediática, buscando integrar todo el flujo de trabajo de comunicaciones, que incluye señales, contexto, estrategia, juicio, tiempo y ejecución.

La herramienta no solo está dirigida a fundadores de startups, sino también a un amplio espectro de profesionales que, aunque no tengan el título de comunicador, realizan tareas de comunicación. Masek subrayó que hay "millones de comunicadores no asignados" que necesitan apoyo en sus labores diarias, incluyendo a inversores, autores y líderes comunitarios.

La respuesta del mercado ha sido abrumadora. Al abrir la lista de espera, Honeyjar recibió 10,000 inscripciones en las primeras 24 horas. Entre los beta testers se encuentran Nextdoor, la startup de tecnología Coco Robotics, y agencias de comunicación como Mission North y Full Picture.

A pesar de las ventajas que ofrece, Masek se mostró consciente de los riesgos que implican las herramientas de IA en el ámbito de las relaciones públicas. Reconoció que, aunque Honeyjar puede ayudar a redactar correos de presentación o publicaciones en redes sociales, siempre es el cliente quien debe dar el último paso al enviar o publicar el contenido. "Nunca queremos un mundo donde el humano sea eliminado del proceso", afirmó.

La clave, según Masek, es el juicio, un aspecto que han intentado infundir en Honeyjar. A través de una iniciativa llamada Comms Lab, están entrenando la herramienta utilizando el conocimiento y la experiencia de otros profesionales del sector. "El juicio implica saber qué hacer, qué no hacer, cuándo actuar y cómo adaptarse a la situación", añadió Jamshidi.

En algunos casos, Honeyjar podría incluso aconsejar a un fundador que no está listo para recibir cobertura mediática. "Los periodistas siempre buscan mejores propuestas y quieren escuchar directamente a expertos", concluyó Masek. "Vemos un futuro donde habrá propuestas más creíbles en sus bandejas de entrada, provenientes de fuentes que realmente desean escuchar".