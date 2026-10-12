Honeyjar revoluciona el PR con herramientas de IA para empresas de todos los tamaños
La startup Honeyjar, que se presentará en TechCrunch Disrupt, propone herramientas de inteligencia artificial para optimizar la comunicación y relaciones públicas en empresas. Fundada por expertas en el área, buscan hacer accesible el conocimiento de los mejores profesionales.
FOTO: Fundadoras de Honeyjar
Honeyjar, una innovadora startup, se presentó recientemente con el objetivo de transformar el ámbito de las relaciones públicas (PR) a través de herramientas de inteligencia artificial. La empresa, que participará en el evento TechCrunch Disrupt, busca democratizar el acceso a la experiencia de los mejores profesionales del sector, facilitando que incluso los fundadores sin experiencia en comunicaciones puedan mejorar su presencia mediática.
Las fundadoras de Honeyjar, Michelle Masek y Nadia Jamshidi, cuentan con décadas de experiencia en el campo de las comunicaciones. Masek, por ejemplo, se desempeñó recientemente como vicepresidenta de marketing y comunicaciones en Obvious Ventures, la firma de capital de riesgo fundada por Ev Williams. Según Masek, la idea surgió al darse cuenta de que existía una necesidad de escalar la experiencia de PR a través de herramientas de IA que ayuden a los usuarios a realizar tareas de comunicación de manera proactiva y efectiva.
Honeyjar automatiza procesos como la redacción de comunicados, la identificación de periodistas relevantes y la búsqueda de oportunidades de conferencias. Jamshidi destacó que la visión de la empresa va más allá de simplemente conseguir cobertura mediática, buscando integrar todo el flujo de trabajo de comunicaciones, que incluye señales, contexto, estrategia, juicio, tiempo y ejecución.
La herramienta no solo está dirigida a fundadores de startups, sino también a un amplio espectro de profesionales que, aunque no tengan el título de comunicador, realizan tareas de comunicación. Masek subrayó que hay "millones de comunicadores no asignados" que necesitan apoyo en sus labores diarias, incluyendo a inversores, autores y líderes comunitarios.
La respuesta del mercado ha sido abrumadora. Al abrir la lista de espera, Honeyjar recibió 10,000 inscripciones en las primeras 24 horas. Entre los beta testers se encuentran Nextdoor, la startup de tecnología Coco Robotics, y agencias de comunicación como Mission North y Full Picture.
A pesar de las ventajas que ofrece, Masek se mostró consciente de los riesgos que implican las herramientas de IA en el ámbito de las relaciones públicas. Reconoció que, aunque Honeyjar puede ayudar a redactar correos de presentación o publicaciones en redes sociales, siempre es el cliente quien debe dar el último paso al enviar o publicar el contenido. "Nunca queremos un mundo donde el humano sea eliminado del proceso", afirmó.
La clave, según Masek, es el juicio, un aspecto que han intentado infundir en Honeyjar. A través de una iniciativa llamada Comms Lab, están entrenando la herramienta utilizando el conocimiento y la experiencia de otros profesionales del sector. "El juicio implica saber qué hacer, qué no hacer, cuándo actuar y cómo adaptarse a la situación", añadió Jamshidi.
En algunos casos, Honeyjar podría incluso aconsejar a un fundador que no está listo para recibir cobertura mediática. "Los periodistas siempre buscan mejores propuestas y quieren escuchar directamente a expertos", concluyó Masek. "Vemos un futuro donde habrá propuestas más creíbles en sus bandejas de entrada, provenientes de fuentes que realmente desean escuchar".
Lectura rápida
¿Qué hace Honeyjar?
Honeyjar ofrece herramientas de inteligencia artificial para optimizar las relaciones públicas y la comunicación empresarial.
¿Quiénes son las fundadoras?
Michelle Masek y Nadia Jamshidi son expertas en comunicaciones con amplia experiencia en el sector.
¿Cuál es el objetivo de Honeyjar?
El objetivo es democratizar el acceso a la experiencia de PR y ayudar a empresas de todos los tamaños a mejorar su comunicación.
¿Qué tipo de procesos automatiza?
Honeyjar automatiza la redacción de comunicados, la búsqueda de periodistas y la identificación de oportunidades de conferencias.
¿Cómo ha sido la recepción del mercado?
La lista de espera de Honeyjar recibió 10,000 inscripciones en 24 horas, indicando una gran demanda por parte de los usuarios.