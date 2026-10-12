El fenómeno de El Niño golpea al Litoral: evacuaciones y emergencia en Corrientes y Entre Ríos

El avance del fenómeno meteorológico El Niño comenzó a impactar con severidad en la región del Litoral argentino, generando crecidas de los ríos Paraná y Uruguay e importantes anegamientos en zonas ribereñas.

La ciudad entrerriana de Concordia se posiciona como una de las más afectadas, donde la suba del caudal obligó a evacuar a al menos siete familias en barrios periféricos aledaños a arroyos tributarios.

Frente a este escenario, la provincia de Entre Ríos cambió su estrategia de respuesta e implementó un plan preventivo mediante la declaración de la emergencia hídrica, la limpieza de desagües y el fortalecimiento de la infraestructura costera.

"Nos venimos preparando para esto hace casi un año. Hemos cambiado el paradigma para trabajar de forma proactiva antes de que acontezcan los hechos", afirmó Víctor Chanenko, director de Defensa Civil de Entre Ríos, quien destacó los trabajos de elevación de cota en la Defensa Sur e intervenciones en la Defensa Norte de Concordia.

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Por su parte, el gobernador Rogelio Frigerio confirmó la aceleración de obras preventivas en diversos puntos críticos de la provincia, como la readecuación del arroyo Cabayú Cuatiá en La Paz, las defensas de Villa Paranacito y tareas en Rosario del Tala y sobre el arroyo Manzores.

No obstante, las autoridades advierten que, de superar el río los 12,5 metros de cota en Concordia, la cifra de evacuados podría superar las 400 personas en los próximos días.

La crecida del río Uruguay también genera complicaciones severas en la provincia de Corrientes. En la localidad de Paso de los Libres, el agua superó los 8,8 metros —por encima de la marca de evacuación— y obligó al traslado de 25 personas al Regimiento de Infantería de Monte 5.

En tanto, localidades como Monte Caseros y Alvear sufrieron cortes del suministro eléctrico, la interrupción del servicio de lanchas hacia Uruguay y el cierre preventivo del puerto para el cruce fluvial hacia Brasil.