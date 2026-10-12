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Maradona: se reanudan los alegatos en el juicio tras pedidos de prisión para Luque y Cosachov

Este martes, Mario Baudry y Félix Linfante expondrán sus argumentos ante el Tribunal. El miércoles será el turno de Fernando Burlando, quien representa a Dalma y Gianinna.

12/10/2026 | 14:36Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 12 de octubre (NA) -- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se reanudará este martes con los alegatos de los abogados de Jana y Dieguito Fernando, luego de que en la jornada anterior la Fiscalía solicitó penas de entre 8 y 12 años de prisión para la psiquiatra Agustina Cosachov y el neurocirujano Leopoldo Luque.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que los letrados Mario Baudry, representante legal de Verónica Ojeda, y Félix Linfante, por Jana, darán a conocer sus conclusiones ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

Además, el miércoles 14 de octubre será el turno de Fernando Burlando (Dalma y Gianinna) y Pablo Jurado (hermanas de Maradona), al tiempo que el lunes 20, el martes 21 y miércoles 22 alegarán las defensas.

El jueves 8, los fiscales adjuntos generales de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, pidieron una pena de 12 años de cárcel contra Luque; 10 para la coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini; y una condena de ocho años de prisión para Cosachov por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

Ferrari aclaró que no pedirá el arresto inmediato de los acusados, en caso de ser hallados culpables, mientras que requirió la absolución del clínico Pedro Di Spagna y sentencias de cinco años contra el psicólogo Carlos Díaz y cuatro años para el enfermero Ricardo Omar Almirón y el coordinador Mariano Perroni, por considerarlos responsables de un supuesto homicidio culposo.

La audiencia comenzará a las 10 en el edificio de la calle Ituzaingó 340, donde se espera la presencia de las hijas y las ex parejas del astro argentino.

Lectura rápida

¿Qué se reanuda en el juicio?
Los alegatos de los abogados de Jana y Dieguito Fernando.

¿Quiénes expondrán sus argumentos?
Mario Baudry y Félix Linfante lo harán este martes.

¿Cuándo será el turno de Fernando Burlando?
El miércoles 14 de octubre se presentará ante el Tribunal.

¿Qué solicitaron los fiscales?
Penas de entre 8 y 12 años de prisión para los acusados.

¿Dónde se llevará a cabo la audiencia?
En el edificio de la calle Ituzaingó 340 a las 10.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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