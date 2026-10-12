Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, en la misma mesa: la Región Centro debate en Rafaela su futuro

FOTO: Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, en la misma mesa: la Región Centro debate en Rafaela

La Región Centro tendrá su propio bloque en la primera jornada de la Muestra Industrial “En el Centro de Todo”. El miércoles 14 de octubre, funcionarios de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos compartirán escenario en la Sociedad Rural de Rafaela para debatir qué lugar puede ocupar la región en una estrategia de desarrollo para la Argentina y qué puede lograr si actúa como una plataforma productiva integrada.

A las 12.45 h, el Gabinete Productivo de la Región Centro, integrado por Gustavo Puccini (Santa Fe), Guillermo Bernaudo (Entre Ríos) e Ignacio Tovo (Córdoba), planteará una visión de largo plazo sobre integración regional y federalismo productivo. La consigna no es discutir problemas sectoriales, sino definir hacia dónde puede avanzar la región como conjunto.

A las 13.30 h será el turno del Comité Ejecutivo de la Región Centro, con Claudia Giaccone (Santa Fe), Atilio Benedetti (Entre Ríos) y Carlos Massei (Córdoba). El eje estará puesto en la arquitectura institucional necesaria para sostener esa visión en el tiempo: gobernanza, participación público-privada y mecanismos concretos de coordinación entre las provincias.

El bloque incluirá, además, un espacio dedicado al Observatorio del Impacto de las Nuevas Tecnologías en el Mundo del Trabajo de la Región Centro, con Gustavo Zignago, secretario de Coordinación y Relaciones Institucionales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe; Jorge Brizuela, director general de Conciliación Laboral de Córdoba, y Gonzalo Ludueña, director de Jurisdicción de Fiscalización y Registración Laboral de Córdoba.

Un nombre que nace del mapa

La elección de Rafaela como sede no es casual. “Si uno observa el mapa de la Región Centro, Rafaela y San Francisco aparecen prácticamente en el corazón del territorio. De allí surge el concepto de ‘En el Centro de Todo’”, explicó Juan Carlos Basso, presidente de la Muestra.

Gabriel Corrado, presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), puso el foco en el peso del bloque: “Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos conforman uno de los principales motores productivos de América Latina”.

Una primera tarde dedicada al desarrollo

El panel regional forma parte de una jornada inaugural centrada en la estrategia productiva del país. La agenda comenzará a las 12 h con la apertura oficial y continuará con el bloque de la Región Centro, luego la conferencia del historiador Marcelo Gullo (14.30 h). Después expondrán el economista Diego Coatz (16.30 h), Mariano Turzi y Georgina Losada (17.30 h) y Héctor Rubini, por PromArgentina (18.30 h). En paralelo, de 15 a 19 h, se desarrollará la ronda de negocios con grandes compradores.

CÓMO PARTICIPAR

Exposición: entrada libre y gratuita, los tres días.

Acceso Full: $150.000 por persona. Incluye todas las conferencias y paneles, y la inscripción en las tres rondas de negocios. Packs para equipos: 3 personas por $360.000 y 5 personas por $525.000.

Entradas, agenda completa y rondas de negocios: www.muestraindustrial.ar

Consultas: [email protected] · Instagram @muestraindustrial

Alojamiento: tarifa preferencial en Parra Hotel & Suites, Amérian Rafaela (código MUESTRA INDUSTRIAL) y Hotel Regio Rafaela, mencionando la Muestra al reservar.

Muestra Industrial “En el Centro de Todo” · 14, 15 y 16 de octubre de 2026 · Sociedad Rural de Rafaela, Av. Brasil 497, Rafaela, Santa Fe. Organizan NC Producciones y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR).