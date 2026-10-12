Jésica Cirio celebra el nacimiento de su segundo hijo, Kimi, junto a Nicolás Trombino

Buenos Aires, 12 de octubre (NA) -- La exconductora y modelo Jésica Cirio ha dado la bienvenida a su segundo hijo, Kimi, este domingo. Este nuevo integrante de la familia es fruto de su relación con el empresario Nicolás Trombino.

Según informó Ángel de Brito a través de sus redes sociales, el parto se realizó por cesárea en el Sanatorio Otamendi, donde el pequeño pesó aproximadamente 3 kilos. Cirio optó por alojarse en la suite presidencial del centro médico para recibir a su hijo.

El nombre "Kimi" tiene un significado que se relaciona con términos como "noble" o "príncipe", según reportan diversos portales. Aunque la modelo aún no ha confirmado oficialmente la noticia, su silencio en redes sociales se ha mantenido desde el escándalo de los allanamientos en sus propiedades en junio, donde se encontraron armas y dólares a nombre de Trombino.

Jésica Cirio había compartido la noticia de su embarazo en abril, motivada por el hecho de que su hija Chloe, fruto de su relación con el político Martín Insaurralde, ya conocía la llegada de su hermanito. En una entrevista con LAM, Cirio explicó: "No fue una decisión premeditada, aunque estamos felices. No lo habíamos planeado, pero sí lo pensábamos para más adelante. La vida a veces sorprende de maneras inesperadas y creo que este embarazo llegó en un buen momento de mi vida, a los 41 años".

La modelo expresó su alegría por la llegada de Kimi, comentando: "Recibo este embarazo con mucha felicidad. Creo que un niño siempre trae alegría y, en este momento de mi vida, siento que llega para sanar y aportar felicidad. Para mí, para Chloe, para su papá, es una etapa que nos une y nos fortalece", declaró a Teleshow.

Cirio y Trombino hicieron oficial su relación en noviembre del año pasado, tras ser vistos juntos en diversos restaurantes y eventos en Puerto Madero, el barrio donde ambos residen.