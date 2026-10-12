La previa: conocé los números ganadores de hoy lunes 12 de octubre.
El sorteo número 41380 de La Previa se realizó el lunes 12 de octubre a las 10:15, con el número a la cabeza 5276, que representa a A primera (Las Llamas). Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 41380 del juego La Previa se llevó a cabo el lunes 12 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5276, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Llamas).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5276
2° 9362
3° 8349
4° 7862
5° 8979
6° 6282
7° 3249
8° 3984
9° 5957
10° 5738
11° 4566
12° 3701
13° 6869
14° 1054
15° 6768
16° 4505
17° 0229
18° 2039
19° 7552
20° 4999
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41380 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 12 de octubre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5276.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Las Llamas).
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron 20 números ganadores, comenzando con 5276.