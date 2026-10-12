La previa: conocé los números ganadores de hoy lunes 12 de octubre.

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El sorteo número 41380 del juego La Previa se llevó a cabo el lunes 12 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5276, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Llamas).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5276

2° 9362

3° 8349

4° 7862

5° 8979

6° 6282

7° 3249

8° 3984

9° 5957

10° 5738

11° 4566

12° 3701

13° 6869

14° 1054

15° 6768

16° 4505

17° 0229

18° 2039

19° 7552

20° 4999